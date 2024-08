9. august 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Obrovská TRAGÉDIA! Dievčatko (†10) sa UTOPILO pred očami rodičov! Pátranie ODVOLALI Malé dievča zmizlo pod hladinou. Záchranári po dlhých hodinách odvolali pátranie.

Vo štvrtok (8. augusta) popoludní prijali záchranári hlásenie, že sa v Labe v Hamburgu-Blankenese topí malé dieťa. Na miesto okamžite vyrazili všetky záchranné zložky.

Obrovská pátracia akcia

Hovorca hasičov pre Bild povedal, že sa nevzdávali nádeje.

Na mieste po desaťročnom dievčatku, ktoré zmizlo pod hladinou pred zrakom vlastných rodičov, pátralo 50 hasičov a záchranárov a 5 člnov.

Nenašli ju

Nad riekou krúžil policajný vrtuľník, drony a privolaní boli aj potápači, ktorí priviezli sonar. Pátranie prebiehalo dlhé hodiny, no telo dievčatka nenašli. Do poslednej chvíle sa nechceli vzdať. „Je to pre nás obzvlášť trýznivá operácia,“ povedal pre ASB Zeitung hovorca hasičov. O zdrvených rodičov sa po celý čas starali kapláni.

Neskoro večer bolo pátranie odvolané. Dievča sa nájsť nepodarilo a podľa hasičov sa už v pátraní pokračovať nebude. „Všetci sme hlboko zasiahnutí,“ dodal hovorca.

Foto: ilustračné

