Obrovský smútok speváka Otta Weitera: Zomrela mu milovaná manželka Andrejka

Známy spevák Otto Weiter prežíva neopísateľnú bolesť zo straty milovanej manželky. Tá nečakane skonala vo veku 47 rokov.

Ako prvý informoval o tragédii v rodine známeho „repeťáka“ portál Čas.sk a priniesol aj informáciu o tom, že Andrea Fisher Uhríková bude mať v pondelok pohreb v obci Dunajská Lužná neďaleko Bratislavy.

Čo sa stalo?

Iste si kladiete otázku aj vy, čo bolo príčinou smrti manželky Otta Weitera. Pravdepodobne zomrela v spánku, čo však samotný spevák nepotvrdil, no ani nevyvrátil. „Nehnevajte sa, nevládzem o tom hovoriť, nemám síl a nie som v kondícii. Som úplne zdrvený,“ povedal populárny šoumen pre spomínaný portál.

Šťastný pár

Len pred pár mesiacmi mal Weiter ťažkosti so srdcom, ktoré mu začalo zlyhávať a je pod neustálym dohľadom lekárov. Práve manželstvo s Andreou mu dávalo do žíl veľkú dávku optimizmu. Do stavu manželského vstúpili v decembri 2012 a pred pár dňami oslavovali spevákové 65. narodeniny. „Mali sme deň otvorených dverí a tak sme sa príjemne zabávali až do nevidím,“ napísala Andrea na svoj Facebook, kam pridala aj spoločnú fotku.

