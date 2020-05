14. máj 2020 Milan Hanzel Šport Futbal Obrovský smútok v rodine českého futbalistu Nováka († 42): Synčeka sa už nedožil

Český futbal sa ponoril do čiernych farieb. Bývalý brankár Radim Novák prehral boj so zákernou chorobou. Iróniou osudu je, že jeho manželka čaká dieťa.

Zdroj: www.fkteplice.cz

Radim naposledy pôsobil v bránke Ústí nad Labem, ktorému pomohol pred pár dokmi postúpiť medzi českú elitu. Neskôr si urobil trénerskú licenciu a koučoval gólmanov v Tepliciach.

Boj s chorobou

Aj keď bol Novák vešne usmiaty a dobre naladený, no 28. novembra minulého roku sa dozvedel krutú správu. Diagnostikovali mu rakovinu pankreasu a on rozbehol najväčšiu bitku v živote. Vedel, že to nebude ľahké, pretože predtým na tú istú chorobu zomrela jeho mama. Možno aj preto vsadil na alternatívnu liečbu. Známi mu založili bankový účet a po podpore množstva ľudí plánoval ísť na Filipíny. Nakoniec z toho zišlo, zrejme z dôvodu rizika koronavírusu.

Bol optimistom

Hneď ako sa o diagnóze dozvedel, išiel domov. „Ani ma nenapadlo plakať, keď som išiel od doktora. Manželke som povedal, že chcem žiť a s rakovinou sa dohodnúť,“ priznal Radim Novák v rozhovore v januári pre český portál idnes.cz.

Mal sa stať otcom

Práve vtedy sa Radim s manželkou rozprávali aj o tom, či by skúsili mať spolu dieťa. „Povedali mi, že s nikým iným nechce mať dieťa, tak sme to skúsili a ono sa to podarilo. Aj cez všetky tie stresy,“ dodal vtedy ešte Novák. Lenže, osud sa s ním kruto „zahral“ a svojho potomka sa nedočká. 12. mája jeho srdce dotĺklo navždy, ale to v brušku jeho manželky nie. Naopak, má to byť syn a má sa narodiť v auguste alebo v septembri.

