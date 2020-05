Ohavný čin profesionálneho futbalistu: Priznal sa, že ZADUSIL svojho päťročného synčeka!

View this post on Instagram

|🇹🇷| HORRIBLE. Cehver Toktas, jugador del Bursa Yildirim de Turquía, ha confesado el asesinato de su hijo de tan solo doce años. El niño falleció el pasado 23 de abril en un hospital al que fue llevado por su propio asesino, que le dijo a los médicos que sufría serios problemas respiratorios. Días más tarde Toktas se entregó a la policia, y acepto haber matado a su propio hijo, asfixiándolo con una almohada por el simple hecho de nunca haberlo querido. Ahora será juzgado por homicidio, y se enfrenta a una posible cadena perpetua. . . . . . #CehverToktas #Toktas #Turkey