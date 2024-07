Obrovský TRAPAS! Biden na summite NATO predstavil Zelenského ako Putina, VIDEO

Americký prezident Joe Biden, ktorý je ostro sledovaný, pokiaľ ide o spôsobilosť vykonávať prezidentskú funkciu, vo štvrtok na slávnostnej ceremónii NATO vo Washingtone omylom predstavil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ako „prezidenta Putina“.

Biden, ku ktorému sa na pódiu pripojilo 32 spojencov a zahraničných lídrov, aby oznámili svoju podporu vo štvrtok oznámenej dohode o Ukrajine, mal Zelenského uviesť a vyzvať, aby predniesol krátky prejav.

Ako informovala agentúra AFP, Biden najprv vzdal hold prezidentovi Ukrajiny ako odvážnemu a odhodlanému lídrovi, ale predstavil ho slovami: „Dámy a páni, prezident Putin“ a odstúpil od mikrofónu.

Zrejme si však uvedomil svoju chybu, lebo sa k mikrofónu otočil a povedal: „Porazí prezidenta Putina. Prezident Zelenskyj. Tak veľmi som sústredený na to, aby porazil Putina.“

Následne si so Zelenským, ktorého situácia najprv zaskočila a potom aj pobavila, podali ruku a Biden mu uvoľnil miesto pri rečníckom pulte.

K tomuto faux pas došlo len niekoľko desiatok minút pred tým, ako mal Biden vystúpiť na tlačovej konferencii, ktorá bola prvou od jeho neúspešnej debaty s republikánom Donaldom Trumpom uchádzajúcim sa o znovuzvolenie za prezidenta USA.

V tábore demokratov sa množia výzvy, aby Biden odstúpil z kampane – na tento krok ho vyzvalo už viac ako tucet poslancov Snemovne reprezentantov. Všetci zhodne tvrdia, že sa veľmi obávajú o schopnosť lídra demokratov zvíťaziť nad Trumpom po katastrofálnom výkone v debate s ním z 27. júna.

Najnovšie tak urobila členka Snemovne Hillary Scholtenová zo štátu Michiganu, ktorá vo štvrtok Bidena vyzvala, aby „odovzdal pochodeň“ pre „dobro našej demokracie“.

Foto: ilustračné

