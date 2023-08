Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0 Obyvatelia TROCH krajov, pripravte sa! Rútia sa na vás silné BÚRKY Horúci letný deň sa môže zmeniť na nebezpečné vyčíňanie počasia. V troch krajoch hrozia silné búrky. 22. august 2023 Zo Slovenska

22. august 2023 Zo Slovenska Obyvatelia TROCH krajov, pripravte sa! Rútia sa na vás silné BÚRKY Horúci letný deň sa môže zmeniť na nebezpečné vyčíňanie počasia. V troch krajoch hrozia silné búrky.

Teploty v utorok (22. augusta) prekročili hranicu +30 °C a v niektorých oblastiach dokonca až +35 °C. „Príjemné počasie to však rozhodne nebude a to v dôsledku toho, že vzduch nad našim územím je opäť vlhší a v ňom už popoludní začnú vznikať búrky,“ upozorňuje portál iMeteo.sk.

Zasiahnu východ

Búrky môžu udrieť už počas dnešného popoludnia, no to nebude to najhoršie, čo nás čaká. Ešte intenzívnejšie búrky by mali na Slovensko doraziť počas nočných hodín.

Popoludňajšie búrky by mali zasiahnuť iba východ Slovenska a prinesú aj prívalové zrážky.

Druhá vlna búrok

„V priebehu podvečerných hodín bude treba pozornosť sústrediť na česko-poľské pohraničie. Práve tu sa začne vytvárať výraznejšia vlna búrok, ktorá sa večer a v noci vydá smerom nad naše územie,“ dodáva portál.

Nočné vyčíňanie počasia udrie na Žilinský, Prešovský a Košický kraj, ktorých obyvatelia sa musia pripraviť na intenzívne búrky s dažďom a silným vetrom.

