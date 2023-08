Zdroj: www.unsplash.com Desaťtisíce Slovákov si POLEPŠIA: Minimálna mzda v budúcom roku PORASTIE Veľkému množstvu Slovákov pristane na účte viac peňazí. O koľko eur stúpne minimálna mzda? Dnes o 15:25 Zo Slovenska

Zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov sa na pondelkovom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR dohodli na určení sumy mesačnej minimálnej mzdy na rok 2024.

Mesačná minimálna mzda v roku 2024 bude predstavovať sumu 750 eur.

Na tlačovej konferencii o tom informoval premiér Ľudovít Ódor.

Dohoda ho teší

„Nie je to štandard na Slovensku a už vôbec nie v poslednom období, že existuje konštruktívna diskusia a podarí sa nájsť kompromis, aj keď je každá strana svojím spôsobom nespokojná. Odborári by chceli vyššie mzdy pre svojich zamestnancov a podnikatelia si musia chrániť konkurencieschop­nosť,“ povedal Ódor s tým, že ho teší, že k dohode došlo.

Potrebujú dáta

Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková v súvislosti s dohodou medzi zamestnávateľmi a zamestnancami pripomenula, že žiadna strana nie je stopercentne o dohode presvedčená. Rokovania o mzde by mali byť postavené na dátach a nie emóciách. „Teším sa, že Aliancia sektorových rád bude zastrešená zástupcami obidvoch strán a do budúcnosti sa môžeme oprieť o tieto dáta,“ uviedla Gaborčáková.

Zástupcovia organizácií zamestnávateľov a odborárov tiež potvrdili, že je potrebné, aby sa vláda ku mzdám postavila zodpovedne a poskytovala dáta, na základe ktorých budú môcť viesť diskusiu.

Dohoda nad rámec zákona

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR a Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR sa v júli nedohodli na výške minimálnej mzdy na rok 2024. Možnosť rokovať o minimálnej mzde mali sociálni partneri v tripartite do konca augusta.

Ak by sa počas rokovania tripartity nerozhodlo v prospech žiadnej zo strán, minimálna mzda by bola výsledkom automatu. Automat určuje minimálnu mzdu ako 57 % priemernej mzdy spred dvoch rokov. Súčasná dohoda je tak nad rámec toho, čo hovorí zákon. Suma 750 eur je o šesť eur vyššia, než ako by sa zdvihla podľa automatu.

