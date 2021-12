13 Galéria Zdroj: Dnes24.sk Obzeráte sa po vianočnom STROMČEKU? Prehľad CIEN, za ktoré ich kúpite v Bratislave Niekto si necháva kúpu vianočného stromčeka na poslednú chvíľu a jeho druh príliš nerieši, iní sa dôsledne pripravujú a už mesiac pred Vianocami obzerajú ponuku. Ku ktorej skupine patríte vy? KAW

Stromčeky nakúpite v Bratislave, tak ako aj po iné roky, pred obchodnými reťazcami s prevládajúcim sortimentom potravín a tiež pred obchodnými domami, ktoré ponúkajú stavebniny a tovar pre záhradu a hobby.

V ponuke je množstvo veľkostí v rôznych akostných triedach. Vyberajte teda podľa vlastného vkusu, ktorý sa, samozrejme, opiera o vzhľad, šírku, hustotu stromčeka, pričom zanedbateľná nie je ani cena.

Aj v kvetináči

Ako sme už spomínali, stromčeky nájdete v pestrej palete veľkostí pred supermarketmi so stavebným a záhradným tovarom. Aj tento rok ponúkajú stromčeky s rozmermi od 110 do 270 cm v cenách od 11 do 49,95 eur. Ak chcete niečo exkluzívne, môžete si odtiaľ odniesť aj obrovskú 4-metrovú dánsku jedľu za 165 eur.

V ponuke sú aj stromčeky v kvetináči. Ich ihličie neschne a neopadáva, ostáva krásne svieže, pružné a voňavé po celý čas. Zaplatíte za na od 10,99 do cca 35 eur podľa toho, akú majú výšku. Vybrať si môžete stromčeky od 50 až po 175 centimetrov.

Čerstvé kaukazské jedle nájdete už tradične v obchodnom reťazci so záhradnou technikou. Na Slovensko ich vozia priamo z dánskych plantáží. Jedle majú bohatú, pravidelnú korunu a širší kmeň, takže udržia viacej živín a dlhšie vydržia. Výška stromčekov sa začína na 100 centimetroch a nájdete tam aj 250 centimetrové. Podľa veľkosti stoja od 14 do 59 eur.

Druhá šanca pre drevo

Vianočné stromčeky nájdete aj v ponuke švédskeho obchodného domu s nábytkom. Stromčeky s minimálnou výškou 140 cm (priemerná výška je 160 cm) kúpite za 19,99 eur. Cena sa teda od minulého roka nezmenila. Po Vianociach môžete stromček bezplatne odviezť naspäť do obchodného domu. Po spracovaní z neho vznikne knižnica.

Stromčeky dostať aj pred niektorými potravinovými reťazcami, kde za ne zaplatíte približne od 20 – 40 eur. Nájdete ich v každej väčšej mestskej časti v Bratislave.

Aj online

Zelený a voňavý symbol Vianoc si možno objednať aj online. Takýto predaj ponúkajú väčšie reťazce aj menší predajcovia. Za doručenie až domov zaplatíte od 4 do 10 eur.

