30. január 2022 ELA Magazín Od Slovenského raja po slovenský sen: Martina "Pecha" dostali Pellegriniho slová, zmenili mu život Popri svojich aktivitách dokáže tento mladý Bystričan búrať štátnu byrokraciu, konzultovať inovácie a vymyslieť hru, či sa hodíte na svoje povolanie. Kto ho nepozná po mene, určite pozná chytľavú skladbu z rádií, za ktorou stojí.

Martin Pechovský (33) nie je z tých, ktorí žijú v duchu „Až…, potom…“. Tento Bystričan nesedí a na príležitosti nečaká, on ich doslova vytvára: pre druhých a pre Slovensko. Mnohí ho spoznali vďaka tomu, že vlani na jar počas lockdownu spolu s kreatívcami z Banskej Bystrice priniesol pieseň Slovenský raj. Viacerí ju nazvali aj druhou hymnou.

Už ako 20-ročný založil firmu, pri slivovici s kamarátom vymysleli ako prví na svete počítače z masívneho dreva. Martin roky bojuje s byrokraciou, pomáha taktiež mladým kreatívcom, inovátorom rozbieha biznisy, investuje a najnovšie rozbieha vo svojom regióne ďalšie projekty.

Sám nám presne pred rokom porozprával aj o ťažkom priebehu covidu, ktorý ho v tom čase kváril. Čo má dnes nové a na čom pracuje?

V rozhovore z podcastu s moderátorom Michalom Domonkošom sa o Martinovi Pechovskom dozviete:

Uvidíme ho v najbližších voľbách na politickej kandidatúre?

Ktoré slová P. Pellegriniho ho dostali, keď s ním bol osamote na centrále Hlasu?

Jeho virtuálne hry ľuďom namodelujú budúcu profesiu či nazrú do tela. Kde ich nájdete?

Prijal hodenú rukavicu od strany Hlas-SD?

Trúfol by si riadiť štátne IT?

Martin, založil si niekoľko úspešných slovenských firiem a asi najsledovanejšie OZ Moje Slovensko na sociálnych sieťach. Od nášho rozhovoru uplynul presne rok, na čom pracuješ teraz?

V prvom rade musím povedať, že naozaj mám rád Slovensko a záleží mi na tom, aby sme sa tu mali dobre, prosperovali a žili v mieri. Práve preto pracujem na rôznych „vylepšovákoch“ ako sú projekty stop byrokracii, kde sa podarilo odstrániť 13 byrokratických nezmyslov a dnes to už šetrí obrovské milióny práve všetkým ľuďom, ktorí už nemusia chodiť na poštu kupovať si informácie a výpisy o nich samých, ďalej sú to projekty elektronického vzdelávania, či elektronizácie všeobecne s vysokou mierou efektivity a používateľskej dostupnosti.

V médiách sa písalo aj o nápade so super modernou súkromnou strednou školou. V čom by bola iná?

Áno, chcel by som založiť súkromnú strednú školu, kde by som pozýval expertov, vedcov a ľudí z praxe a kde by som umožnil deckám prístup k najmodernejším technológiám a metódam dostupným v EÚ. Takéto školy už zriadili niektoré krajiny, najlepšiu vnímam napr. z Indie, kde investovali do práve najnovších technológií, kreatívnych centier a majú tam výbornú prepojenosť z praxou. Nejde to, samozrejme, mávnutím čarovného prútika, idem na to postupne. Prostredníctvom verejných zdrojov, či súkromných investícií, sa mi podarilo vytvoriť pár vecí, na ktorých to môžeme stavať. Neskôr hodlám dať do hromady viacero väčších hráčov, aby sme uskutočnili tento vznešený cieľ alebo túto víziu.

V tom druhom rade, ak sa tu chceme mať naozaj dobre, na Slovensku, musíme byť k sebe úprimní a hovoriť si veci na rovinu. A to aj vtedy, keď ide o nepopulárne problémy, ktoré všetci riešime.

O aké veci ide?

Napríklad o hry vo virtuálnom svete, ktoré tvoríme v našom virtuálnom URPINIO štúdiu v Banskej Bystrici, okrem iného, samozrejme.

Ide o hry, pomocou ktorých si vyberieš a namodeluješ svoju ďalšiu kariéru a hra ti povie, či budeš dobrý manažér alebo stolár.

Alebo hra, kde sa pozrieš do svojho tela a podrobne rozanalyzuješ každý orgán, prípadne si namodeluješ, ako budú orgány vyzerať, keď budeš piť alkohol alebo fajčiť.

Štúdio neustále inovujeme a všetci moji kolegovia sa denne stretávajú s najmodernejšími technológiami, ku ktorým sa v škole ani nedostanú. Ďalej pracujeme na modernej sebestačnosti, resp. na najmodernejších systémoch pestovania doma, v školách, reštauráciách a pod. Využívame pri tom IoT zariadenia, ako napríklad Raspberry Pi, rôzne čidlá a momentálne naši experti riešia ako tieto systémy prepojiť s umelou inteligenciou, či dostať prototypy do škôl, aby sme učili decká ako si vychovať jedlú rybu, či vypestovať paradajky bez zeminy, iba z vody.

Ešte si spomenul nejaké problémy a nepopulárne riešenia, o čo ide?

V poslednom období mám pocit, že politici sa pod tlakom verejnosti zatvorili do svojich púzdier a bublín a bavia sa s národom ako keby sme tu ani neboli. Schvaľujú takmer všetko bez verejnej diskusie, či nejakého logického základu. Stále je tu klimatická zmena, demografická zmena, migračná zmena, chýba nám vzdelanie a investície do excelentných ľudí, či inovačných projektov. To samotné financovanie alebo tie investície do projektov a nápadov sú dnes podceňované a chcelo by to viac. Podľa mňa by sa mali politici s ľuďmi baviť na rovinu. My sa potom dokážeme zariadiť, pokiaľ máme dostatočné informácie.

Ty sám si ale opustil OZ Moje Slovensko a ocitol si sa v strane Hlas-SD, ktorej zakladatelia viedli túto krajinu na čele s Róbertom Ficom niekoľko rokov. Prečo práve strana Petra Pellegriniho?

Poopravím ťa. Nielen, že som sa ocitol, ja som dostal ponuku spolupodieľať sa na založení strany Hlas-SD s možnosťou aplikovať víziu do programu strany, ktorá vznikala aj s ľuďmi v občianskom združení Moje Slovensko, odborníkmi a širokou verejnosťou, nazvali sme ju Slovenský sen. Bol som oslovený manažérom strany Matúšom Šutajom-Eštokom, aby som sa stal súčasťou tímu, ale, samozrejme som o tom niekoľkokrát hovoril aj s Petrom Pellegrinim.

Toto sa podarilo a dnes som spoluzakladateľom strany Hlas-SD a spolutvorcom kreujúceho sa programu strany.

Čo sa týka vedenia strany a minulosti… Každý má nejakú minulosť, súčasnosť a aj budúcnosť. Ja sa skôr zameriavam na to, čo bude a chcem, aby to, čo bude, bolo v súlade s mojím nastavením. A to ma priviedlo k tomu, aby som sa podieľal na tvorbe niečoho vysoko sociálneho, ale zároveň moderného a demokratického, v zmysle slobody názoru, konania a dostatočných informácií smerom k verejnosti. Imponuje mi, že strana Hlas pritiahla a neustále oslovuje nové tváre a veľa mladých ľudí.

V tomto smere ešte môžeme zabrať a potrebujeme naše štruktúry stále budovať a inovovať. Samozrejme, je vhodný ale aj taký mix ľudí a ich skúseností s neskúsenými ambicióznymi ľuďmi. Keď som mal možnosť hovoriť s Petrom Pellegrinim osamote v centrále strany Hlasu, poukazoval mi priestory a povedal: "Toto je pre vás mladých, vy ste zárukou budúcnosti.“

