Odvolaný Sabol otvorene: Výzva na konfrontáciu s "odborníkmi" a jasný odkaz pre Krajčího

Bývalý šéf Východoslovenského ústavu srdcových chorôb (VÚSCH) František Sabol sa vyjadril k svojmu odvolaniu. Ministerstvu aj novému vedeniu posiela jasný odkaz.

Zdroj: TASR/Diana Semanová

Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí 4. februára náhle odvolal dlhoročného šéfa Východoslovenského ústavu srdcových chorôb (VÚSCH) Františka Sabola. Odôvodnil to tým, že ústav sa pod jeho vedením nevyvíjal.

Odvolaný Sabol poslal médiám otvorený list, v ktorom sa vyjadril k svojmu odvolaniu. „Potreboval som zopár dní na vysporiadanie sa s odchodom milovanej mamky. Druhá rana, ktorá práve v tomto čase hlboko zasiahla srdce srdcového chirurga, prišla z verejných a neobjektívnych vyjadrení nielen voči mojej osobe, ale aj voči spolupracovníkom nášho ústavu,“ začal svoj list.

Sabol: Krajčího ovplyvnili

Množstvo podporných správ, telefonátov a vyjadrení od priateľov, kolegov, pacientov, ako aj širokej verejnosti mu podľa jeho slov nedovoľuje mlčať. „Je mi nesmierne ľúto, že pár samých seba hodnotiacich ‚špičkových zdravotníckych odborníkov‘ hrubo a neobjektívne ovplyvnilo názor pána ministra,“ uviedol odvolaný šéf.

Na čele ústavu bol od roku 2003. Ako popísal, pod jeho vedením sa im podarilo vybudovať na zelenej lúke dve budovy špičkového kardiovaskulárneho ústavu vrátane najmodernejších technológií, a to hlavne z vlastných a úverových zdrojov. „Novému poverenému vedeniu ústavu sme nezanechali prázdnu špajzu, ale viac ako 11 miliónov eur na účtoch spoločnosti. Každoročné ekonomické ukazovatele boli excelentné, netypické pre slovenské zdravotníctvo,“ dodal Sabol.

Zamestnancom, ktorý v stovkách opakovane podpísali petíciu na jeho podporu ďakuje: „Poprosím ich, aby svoje sily zamerali na ich náročnú prácu, zdravie a ich rodiny.“

Skvalitnenie podmienok

Za nového generálneho riaditeľa ústavu vymenoval Krajčí Antona Juru. Za podpredsedu predstavenstva vymenoval kardiológa Martina Studenčana a za člena predstavenstva kardiochirurga Štefana Lukačina. Minister Krajčí očakáva od nového vedenia aj skvalitnenie pracovných podmienok zamestnancov a navrátenie špičkových odborníkov. Pozitívnu zmenu majú pocítiť aj pacienti, ktorí nebudú nútení cestovať do zvyšných dvoch špecializovaných ústavov v Banskej Bystrici alebo Bratislave.

„Ja si osobne vážim, čo pán profesor Sabol v ústave urobil, avšak ústav už pod jeho vedením začínal pomaly stagnovať. Dôvodom bolo to, že množstvo výborných odborníkov odchádzalo z tohto ústavu a istým spôsobom stagnovala kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti," uviedol Krajčí na tlačovej konferencii 5. februára.

„Falošná“ podpora?

Ako uvádza TASR, nové vedenie svoje vymenovanie vníma ako veľkú manažérsku a medicínsku výzvu. Za poľutovaniahodné členovia predstavenstva označili „niektoré ataky“, ktorým je VÚSCH v posledných dňoch vystavený. Odmietli pritom, že by sa plánovalo prepúšťanie zamestnancov či znižovanie platov a benefitov. Verejnosti „podsúvaný obraz“ podpory zamestnancov voči bývalému vedeniu je podľa nového predstavenstva umelo vytváraný.

Pravdou ale je, že Sabolovi vyjadrovali podporu cez sociálne siete mnohí Košičania, ktorých liečil, či odborníci a aj primátor Jaroslav Polaček. Odvolanie Františka Sabola je veľkou ranou pre Košice a celý východoslovenský región. Myslí si to nezaradený poslanec Národnej (NR) SR, podpredseda Hlasu-SD, exminister zdravotníctva a zároveň bývalý primátor Košíc Richard Raši. „Je to rozhodnutie neodôvodniteľné, nesprávne a skutočne politicky hlúpe,“ uviedol vo svojej reakcii s tým, že na okamžité odvolanie neboli žiadne dôvody.

Sabol bol zakladateľom ústavu a viedol ho od jeho vzniku. Ako Raši povedal, vybudoval z neho zdravotnícke zariadenie európskej úrovne. Do pozície riaditeľa ho vymenoval vtedajší minister zdravotníctva Rudolf Zajac a zostal ním aj počas pôsobenia všetkých ďalších ministrov.

„Profesor Sabol bol odvolaný na politický pokyn napriek tomu, že nová vládna koalícia sa pred voľbami zakrývala transparentnosťou pri výberových konaniach. A teraz plošne dosadzuje na vedúce miesta svojich nominantov,“ uviedol.

Obetoval sa práci

Sabol vo svojom liste ďalej tvrdí, že sa zamestnancom snažili vytvoriť výborné podmienky na odborný rast a vychovali veľké množstvo špičkových odborníkov a manažérov v zdravotníctve. „Za posledných desať rokov síce odišlo 20 špecialistov, ktorí ale odišli do pozícií námestníkov, prednostov, primárov do iných zdravotníckych zariadení a privátnej praxe. Ale za toto obdobie prišlo pracovať do nášho ústavu viac ako 100 lekárov,“ vysvetlil Sabol.

Atmosféra v ústave bola podľa Sabola profesionálna, pokojná, priateľská a až rodinná. „Môj telefón bol k dispozícii každému 24 hodín. Zamestnanci ústavu mali vždy otvorené dvere do mojej kancelárie,“ uviedol v liste.

Spokojní boli podľa neho aj pacienti, o čom svedčia Dotazníky spokojnosti pacientov, ako aj to, že nemali žiadnu opodstatnenú sťažnosť riešenú fungujúcim nezávislým úradom. „Škandály a prešľapy sa nám vyhýbali aj na základe nami nariadeným opatreniam a pravidelnej kontrole ich dodržiavania,“ pokračoval Sabol. Ročne podľa neho ošetrujú desaťtisíce pacientov z východného Slovenska a nie je pravdou, že odchádzajú do iných nemocníc.

Výzva pre Lukačina

Sabol je rozhodnutý prihlásiť sa do transparentného výberového konania na obsadenie miesta v predstavenstve ústavu. „VÚSCH bol a je moje piate dieťa, ktorému som venoval viac času a energie ako mojim štyrom biologickým deťom," uviedol. Občanom Slovenska praje veľa síl v dnešnej situácii a slovenským nemocniciam, aby fungovali aspoň tak, ako „stagnuje“ kardioústav.

Ako hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre kardiochirurgiu Sabol v liste vyzval Štefana Lukačina, aby relevantne preukázal, na ktorých významných kardiochirurgických klinikách absolvoval odborné stáže, v akom období a dĺžke trvania a u ktorého prednostu kliniky pôsobil.

„Zároveň ho verejne vyzývam na odbornú diskusiu v anglickom jazyku. V prípade, že uvedené skutočnosti nevie preukázať, ho žiadam na okamžitú abdikáciu z funkcie povereného člena Predstavenstva nášho ústavu, aby nekazil dobré meno slovenskej a košickej kardiochirurgie,“ dodal Sabol.

František Sabol / Zdroj: TASR/František Iván

Zdroj: TASR