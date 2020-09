OHAVNÁ vražda futbalového rozhodcu a jeho priateľky: Našli ich dobodaných!

Nikto z príbuzných, ani susedov si nevie vysvetliť, prečo zamilovaná dvojica skončila pod rukami vraha. Ten polícii zatiaľ uniká.

Tragédia sa odohrala v talianskom meste Lecce v jednom z bytových komplexov. Obeťami vraždy sa stal 33-ročný taliansky rozhodca Daniele de Sentis a jeho o tri roky mladšia snúbenica Eleonora Manta.

K incidentu došlo v pondelok o 21.00 h v spomínanom meste, v obytnom dome neďaleko stanice Via Montello. Z bytu, kde partneri žili a následne z schodiska, bol počuť veľký krik. Svedkovia potvrdili, že krátko potom videli utekať muža s batohom a nožom. Práve ten mal byť vražednou zbraňou, pretože obete mali na telách niekoľko bodných rán.

Susedia rozhodcu označili za príkladného muža, ktorý nemal žiadne problémy. Aj preto pracujú policajti s verziou, že sa pár stal obeťami vraha, ktorý už v okolí zabil dva páry. Údajne sú mu na stope, ale pomôcť im majú aj viaceré kamerové záznamy z miesta ohavného skutku.

Šokovaná nie je len talianska verejnosť, ale aj tá futbalová. Daniele bol totiž rozhodcom v druhej a tretej najvyššej talianskej súťaže, keď sa na dráhu arbitra vydal v roku 2017. Na tejto úrovni odpískal približne 130 duelov.

„Hocijaké slová sú v tejto chvíli zbytočné. Ahoj Dani,“ napísali rozhodcovia na sociálnu sieť odkaz pre ich bývalého kolegu.

