Zdroj: Unsplash.com , Unsplash.com OHAVNÉ detaily: Češka mala na dovolenke v Tunisku ZAVRAŽDIŤ svojho manžela! Rodinná dovolenka sa zmenila na obrovskú tragédiu. Češka sa mala pred súdom priznať, že zavraždila svojho manžela. 26. júl 2023 Zo zahraničia

26. júl 2023 Zo zahraničia OHAVNÉ detaily: Češka mala na dovolenke v Tunisku ZAVRAŽDIŤ svojho manžela! Rodinná dovolenka sa zmenila na obrovskú tragédiu. Češka sa mala pred súdom priznať, že zavraždila svojho manžela.

Šesťdesiatročný muž z Ostravy minulý týždeň zomrel v tuniskom letovisku Monastir, v ktorom od 18. júla trávil dovolenku spolu s rodinou. Po pitve, ktorá mala odhaliť stopy po škrtení, polícia okamžite zadržala jeho 50-ročnú manželku.

V pondelok (24. júla) sa postavila pred sudcu, kde sa mala priznať k vražde svojho manžela.

Informoval o tom portál Blesk.cz s odvolaním sa na hovorcu tuniského súdu: „Vyšetrujúci sudca prvostupňového súdu v Monastire vyniesol dnes popoludní, v pondelok 24. júla 2023, rozsudok odňatia slobody nad českou turistkou obvinenou z vraždy svojho manžela, ku ktorej došlo minulý týždeň v hoteli v Monastire, potom, čo sa ku spáchania skutku priznala.“

Hrozné detaily

Žena sa mala k ohavnému skutku priznať aj svojej neteri. Tá to uviedla v rozhovore pre redakciu CNN Prima News: „Hovorila som s tetou. Svojho manžela usmrtila.“

Ešte pred niekoľkými dňami pritom obvinená žena tvrdila, že za nič nemôže. „Teta išla na pedikúru, a keď sa z nej vrátila, našla strýka v posteli fialového. Hneď mi volala, nevedela, ako sa po anglicky povie, že potrebuje doktora,“ opísala neter prvý telefonát krátko po tragédii. Onedlho však prišiel ďalší hovor.

„Priznala sa mi. Vraj tam bolo dlho obdobie, kedy sa mlátili a tak, čo asi zapôsobilo. Viac toho neviem. Ešte to nemôžem rozdýchať,“ dodala neter obvinenej Češky.

Tragédia po hádke

Teta sa jej mala priznať, ako k celému nešťastiu došlo. Svoju úlohu mal zohrať aj alkohol. „Popisovala, že sa zase ožral a začali sa hádať. Nejako sa jej vyhrážal, tak to asi spravila skôr. Neviem,“ opisuje hrôzostrašný telefonát neter, ktorá ešte pred niekoľkými dňami svoju tetu verejne obraňovala. „Pýtala som sa jej, či si nerobí srandu. Ona potvrdila, že nie. Tak som jej vytkla, preto to nepovedala hneď. Že ju bránim pred médiami a teraz vypadám hlúpo. Vôbec by mi to nenapadlo,“ dodala.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR