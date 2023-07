15 Galéria Zdroj: TASR/AP , Unsplash.com Niekoľko ľudí UTIEKLO z lietadla: Cesta na Rodos je ZLÝ nápad, varoval ich pilot Tesne pred odletom na Rodos sa dovolenkárom prihovoril pilot. To, čo im povedal, ich poriadne vydesilo. 26. júl 2023 Zo zahraničia

Grécko bojuje s rozsiahlymi požiarmi. Oheň sa rozhorel aj na viacerých známych ostrovoch, pričom najhoršia situácia je aktuálne na Rodose.

Ten je obľúbenou destináciu, ktorú vo veľkom navštevujú aj britskí turisti. Niektorí z nich pred odchodom na vytúženú dovolenku zažili poriadny šok.

Tesne pred odletom lietadla spoločnosti EasyJet sa cestujúcim na palube prihovoril kapitán.

„Nepoznám váš cieľ cesty, no v prípade, že je to rekreácia, úprimne vám hovorím, že je to zlý nápad,“ cituje slová pilota portál Mirror.

Radšej vystúpili

Jedným z ľudí v lietadle bol aj Gwyn Loader, ktorého na ostrov vyslala spravodajská stanica BBC. Pre Mirror prezradil, aké boli slová pilota: „Cestovať momentálne na dovolenku na Rodos je hrozný nápad. Tento let je prevádzkovaný v núdzovom režime. Spiatočné lety teraz riadi armáda. Ak chcete vystúpiť, nič vám v tom nebráni.“

Oznam si vypočulo 37 pasažierov, ktorí smerovali na Rodos. Osem z nich sa napokon rozhodlo vystúpiť.

