Bývalý šéf Petra Sagana je po krk v problémoch: Hrozí mu väzenie a má leukémiu!

View this post on Instagram

@petosagan just WON my favorite ever race Tour of Flanders!!! What a show by rock star 💪😍! Thank you, Peter! Саган только что выиграл самую мою любимую гонку Тур Фландрии! #tinkoffteam номер один 💋💋💘💘🇷🇺 . Питер монстр!