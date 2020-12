Dnes o 13:50 ELA Politika Okolo Matoviča sa to RÚCA: Ak sa mu Sulík ospravedlní, otvorí školy? Je to vraj PODLÁ lož!

Otváranie/zatváranie škôl a dennodenné rozhodnutia, ktoré si protirečia, už zrejme nezvládajú ani samotní politici koalície.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Z otvárania, resp. skôr zatvárania škôl sa stala doslova fraška a preteky kto z koho. Aspoň v postoji premiéra Igora Matoviča (OĽaNO).

Po celoplošnom testovaní dostal minister školstva úlohu, aby s odborníkmi a samosprávami našli riešenie, ako vrátiť deti do škôl. Branislav Gröhling (SaS) plány mal, až dva. Do včera. Po stredajšom rokovaní vlády premiér na tlačovke oznámil, že preberá pilotné testovanie žiakov na ochorenie COVID-19 do vlastných rúk.

Potupa ministra

„Som sklamaný z prístupu ministerstva školstva k tejto veci. Stačilo. V stredu na vláde som požiadal ministra školstva Branislava Gröhlinga, aby v prípade, ak zabezpečím všetko ostatné, neblokoval otvorenie škôl. Bude to niekoľko škôl, ale chcem dokázať, že nie je čas na výhovorky,“ skonštatoval Matovič s tým, že od pondelka 7. decembra sa stoj čo stoj niektoré brány škôl otvoria. Ako, kedy a ktoré, nikto nevie.

SMS od dcér

Čím sa ale premiér pochválil, jednou z otvorených škôl má byť aj tá, ktorú navštevujú jeho dcéry. „Nemienim čítať denne štyri SMS-ky od mojich dvoch dcér, kedy konečne pôjdu do školy, čiže, áno. Jedna z tých škôl bude aj súkromná škola, kde chodia moje dcéry do školy, kde ma priamo kontaktoval zriaďovateľ školy, že on je ochotný všetko urobiť presne tak, ako bolo oznámené pred vyše týždňom a nechápe, prečo mu to nie je umožnené,“ povedal Matovič.

„Dnes som počas zasadnutia vlády dostal od Rebeky od Klárky tri-štyri SMS-ky: Tatino, kedy pôjdeme do školy?,“ prezradil obsah správ Matovič.

Ďalší návrh na návrat žiakov do škôl, v poradí už tretí, chce Branislav Gröhling predstaviť pred Vianocami, a to do 23. decembra. Otázne je, či k tomu dôjde. Stredajšia doslova potupa koaličného partnera a ministra v priamom prenose dnes zdvihla zo stoličky viacerých.

Zákerný a urazený?

Stranícka kolegyňa a poslankyňa Janka Bittó Cigániková (SaS) sa ministra školstva verejne zastala. A to bez servítky na adresu premiéra.

„Neviem si predstaviť, ako by to vyzeralo, keby sme ju (dohodu o neútočení, pozn. red.) nemali. To by som napríklad mohla porozprávať o tom, ako som sedela nedávno vedľa Braňa Gröhlinga, keď mu volal premiér s otázkou, či si všimol, že školy neotvoril. Vraj ak Braňo chce, aby ich otvoril, má sa Sulík ospravedlniť (už ani neviem, za čo práve). Následne Braňovi Gröhlingovi zamietli dva pokusy o otvorenie škôl, ktoré mal dojednané naprieč samosprávou a zriaďovateľmi škôl tak, aby sa to dalo kapacitne zvládnuť, aby decká mohli ísť do školy a aby neboli spolu s rodičmi zbytočne terorizované,“ píše poslankyňa a premiérove správania sa k partnerom a národu označuje za „mimoriadne zákerné“.

Podlá lož!

Aktualizované 13:36 Predseda vlády Igor Matovič rázne odmieta, že by v minulosti telefonoval ministrovi školstva Branislavovi Gröhlingovi a povedal mu, že školy pre žiakov druhého stupňa otvorí len vtedy, ak sa mu predseda SaS Richard Sulík ospravedlní.

„Nikdy, ani náznakom,“ odpovedal premiér na otázku Denníka N. Od ministra školstva by chcel, aby túto informáciu verejne dementoval, pretože to považuje za podlú lož. „Verím, že čoskoro k tomu príde.“

Poslankyňa si podľa Denníka N stojí za svojím statusom. Telefonát sa podľa nej odohral v deň, keď pandemická komisia 13. novembra rozhodla o čiastočnom otvorení kín, divadiel či kostolov. „Ja som sedela vedľa Braňa, ktorý mi ukazoval, že mu najprv pán premiér poslal esemesku, a hneď nato mu volal,“ opisuje Bittó Cigániková.

„V telefonáte mu povedal to, čo som napísala v statuse. Na pandemickej komisii sa odohralo niečo veľmi podobné a všetci ľudia to videli. Aj tam premiér hovoril, že SaS je taká a hentaká, a preto školy neotvorím. Braňo sa na pandemickej ešte aj verejne spýtal, prečo do toho ťaháme politiku, veď ide o deti,“ cituje denník liberálnu poslankyňu.

Poslanec Ján Podmanický navrhol, aby parlament zaviazal vládu okamžite otvoriť školy a odôvodnil to spomínaným statusom poslankyne Jany Bittó Cigánikovej.

Rukojemníci sporov

Vládna strana Za ľudí žiada na tému otvárania škôl zvolanie mimoriadnej koaličnej rady. Predsedníčka strany a vicepremiérka Veronika Remišová tvrdí, že deti nemôžu byť rukojemníkmi politických sporov.

„Verím, že nájdeme spoločné riešenie,“ skonštatovala. Deklaruje, že ona urobí všetko pre to, aby sa od pondelka (7. 12.) mohlo začať vzdelávanie v školských laviciach, a nie za monitormi.

Obnovia sa tak podľa nej vzťahy, žiaci si zopakujú učivo, ktoré prebrali dištančne, a nastavia sa plány od januára. Prirodzený lockdown cez vianočné prázdniny potom podľa strany Za ľudí pomôže obmedziť prípadné šírenie vírusu.

Aktualizované 13:58 Otváranie škôl nepovažuje koaličné hnutie OĽANO za otázku politickú, ale odbornú epidemiologickú, ktorú má riešiť epidemiologické konzílium, pandemická komisia a ústredný krízový štáb. Hnutie tak reagovalo na koaličného partnera – stranu Za ľudí

„Premiér pracuje na pilotnom testovaní, lebo má enormný záujem dostať deti do škôl pri zabezpečení maximálnej ochrany zdravia a životov obyvateľov,“ spresnilo OĽANO.

Hovorca koaličnej strany SaS Ondrej Šprlák uviedol, že ak chce niektorá vládna strana zvolanie mimoriadnej koaličnej rady, tak nepotrebuje na to podporu žiadnej inej strany. „Ak bude takáto koaličná rada, zúčastníme sa na nej,“ povedal pre TASR.

Zdroj: TASR