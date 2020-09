28. september 2020 Milan Hanzel Správy Počet nakazených z bardejovskej svadby prudko vzrástol! Koľko hostí má COVID-19?

Počet pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19 po svadbe, ktorá sa konala v uplynulých dňoch v reštauračnom zariadení v Bardejovských Kúpeľoch, vzrástol na 67.

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

„Minulý týždeň sme mali 16, teraz už máme 67 pozitívnych prípadov. Ešte nemáme celú analýzu spravenú, lebo preverujeme ďalšie a ďalšie prípady, aj tie, ktoré nesúvisia s touto svadbou. Predpokladám, že to číslo bude ešte vyššie a tam sa už jednoznačne naozaj nedá určiť, že kto bol ten, kto to na svadbu ‚doniesol‘,“ uviedol vedúci oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bardejove Július Zbyňovský.

Sobáš je rizikom

Svadby a väčšie oslavy sú podľa neho najrizikovejšie podujatia, keďže spôsobujú, že sa ochorenie šíri lavínovite a nekontrolovateľne. „Na svadbe sa stretávajú kontakty nielen zo Slovenska, z červených okresov, ale aj z iných štátov. Keď prídu na návštevu hlavne mladí ľudia, ktorí nemajú klinické príznaky, tak sú v tom, že sú v poriadku,“ zdôraznil Zbyňovský.

Dohľadávajú hostí

Apeluje na svadobčanov, aby mali kontakty na všetkých účastníkov, hygienikom to totiž uľahčuje dohľadávanie. „Stáva sa, že ani svadobný otec alebo matka nevedia presne, kto každý na svadbe bol a nemajú na nich kontakty. Kým sa to dohľadáva, šíri sa to ďalej,“ vysvetlil Zbyňovský.

Zároveň pripomenul, že problémom je i obsadenosť odberových miest na testovanie. „V Bardejove, v Prešove a v Košiciach sú obsadené. Problém majú aj vo Svidníku,“ dodal Zbyňovský.

FOTO: ilustračné

Zdroj: TASR