Nuda počas karantény? Ani nápad! Hokejisti Skalice sa zabavili aj s toaletným papierom, VIDEO

Prvých pár dní karantény má klub za sebou, pár ich je však ešte pred nami. Tréningy už všetkým chýbajú a hráči, a taktiež tréneri sa nevedia dočkať návratu na ľad. Pozrite si video ako naši hráči prežívajú nudu v karanténe - každý po svojom. Na záver malé prekvapenie. Ďakujeme za váš záujem, všetci sme v poriadku. #hkskalica #skalica #skalicadoteho