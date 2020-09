16. september 2020 KAW Krimi Otrasný hazard v aute plnom detí: Opitý muž aj po "búračke" jazdil ďalej. Polícia ho zložila k zemi!

Vodič sa voči policajtom správal vulgárne a agresívne. Vôbec mu neprekážalo, že deti sú svedkami jeho vyčíňania.

Zdroj: Polícia SR - Bratislavský kraj

Toto je extra nezodpovednosť! Vodič s alkoholom v krvi ani po náraze do iného vozidla a do zvodidiel na krajnici jazdu neprerušil. V ďalšom hazarde mu zabránili až policajti.

Udalosť sa stala včera (15.9.) v popoludňajších hodinách na diaľnici D1 v smere do Bratislavy. Došlo tam k dopravnej nehode dvoch vozidiel.

Opitý a agresívny

„Podľa doterajších informácií vodič vozidla Ford S-Max počas jazdy na uvedenom úseku diaľnice narazil do vozidla Dacia. Po náraze sa vozidlo značky Ford odrazilo a narazilo do oceľových zvodidiel, pričom aj po tomto náraze vodič v jazde – so značne poškodeným vozidlom, pokračoval. V krátkom čase sa na miesto dostavila hliadka diaľničnej polície, ktorá v ďalšej jazde vozidlu Ford zabránila,“ uviedla polícia na sociálnej sieti.

Vodič sa voči policajtom správal vulgárne a agresívne. Vôbec mu neprekážalo, že v aute vezie tri maloleté deti. Zjavne sa mu tiež plietol jazyk a tak ho policajti podrobili dychovej skúške. „Tá sa skončila s výsledkom 0,75 mg/l alkoholu, opakovaná skúška s výsledkom 0,79 mg/l čo predstavuje 1,65 promile,“ upresňuje polícia.

Skončil v putách

Muži zákona sa s agresívnym vodičom zbytočne dlho nedohadovali. Skončil na zemi v putách. „Až do príchodu rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) sa o maloleté deti postarali diaľniční policajti a neskôr pracovníci RZP. Muž bol eskortovaný za účelom vykonania potrebných úkonov na príslušné policajné oddelenie a po ich vykonaní umiestnený v cele policajného zaistenia. Vec sa realizuje v takzvanom „super rýchlom“ konaní,“ informuje o priebehu akcie polícia.

Aj v súvislosti s týmto prípadom polícia opäť apeluje na vodičov, aby boli na cestách voči sebe a tiež ďalším účastníkom cestnej premávky zodpovední a alkohol, alebo iné návykové látky pred alebo počas jazdy za žiadnych okolností nepožili!

