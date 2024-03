15. marec 2024 Rastislav Búgel Technológie Otravujú vás marketingové hovory? Stačí TOTO a poľahky s nimi ZATOČÍTE! Ponuka bambusových ponožiek, bankových služieb či rôzne súťaže. Nevyžiadané marketingové hovory pozná každý.

Zdá sa vám, že počet nevyžiadaných telefonátov s marketingovým obsahom sa znížil? Je to pravda. Ich počet od augusta 2021 klesol. Ako informoval portál spravy.rtvs.sk, môže za to zmena zákona o elektronických komunikáciách. Zatiaľ však pokles nie je výrazný.

Podľa prieskumu spoločnosti CreditCall sa počet telefonátov, ktoré ponúkali bambusové ponožky či sadu hrncov, za posledného dva a pol roka znížil o osem a pol percenta.

Musia používať špeciálnu predvoľbu

„Zavedením tohto zákona sa udialo to, že trh sa vyčistil. To znamená, že približne 30 percent skončilo svoje podnikanie v tomto smere. Ono to bolo v zásade v tom prechodnom období, keď sa zákon kreoval a pripravoval,“ prezradil riaditeľ spoločnosti Juraj Balogh.

Novinkou je napríklad to, že po zmene zákona musí mať každé marketingové číslo predvoľbu 0888.

Ak vás marketingové hovory obťažujú, môžete sa zaregistrovať na webe nevyziadanevo­lania.sk.

Stačí sa zaregistrovať

„Na stránke www.nevyziadanevolania.sk zadajú svoje telefónne číslo a uvedú, v ktorých marketingových oblastiach nechcú byť kontaktovaní, alebo sa rozhodnú, že nechcú byť kontaktovaní vôbec,“ uviedol Dušan Mozola z Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Ako to vlastne funguje? Ivan Martyák z Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb vysvetľuje: „To znamená, že predtým až nejaký subjekt, ktorý plánuje predávať tovary a služby prostredníctvom telefónneho hovoru a kontaktuje nejakého záujemcu, musí si v tom zozname overiť, či to telefónne číslo nie je registrované v zozname.“

Hrozia im pokuty

Ak to telepredajcovia nebudú rešpektovať, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií im môže udeliť pokutu. Zatiaľ rozdal desať sankcií a preveruje ďalších 140 podnetov.

„V prípade, že sa dokáže porušenie zákona v elektronických komunikáciách v časti nevyžiadané volania, nevyžiadaná komunikácia, vtedy ukladáme pokutu, ktorá môže byť vo výške od 200 eur až do päť percent z minuloročného obratu spoločnosti,“ dodal pre spravy.rtvs.sk Mozola.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: Dnes24.sk