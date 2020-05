28. máj 2020 Zo Slovenska Pellegrini nechce útočiť na Ficove zásluhy, odmieta nálepky typu slniečkar

Podpredseda Smeru-SD Peter Pellegrini odmieta nálepkovanie typu slniečkar či liberál.

„Som sociálny demokrat, mám sociálne cítenie a taká bude aj naša sociálna politika,“ povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii v súvislosti s vyjadreniami predsedu Smeru-SD Roberta Fica. Dodal, že svoje účty so stranou považuje za vyrovnané, pretože si každú funkciu odpracoval aj so svojimi kolegami. Zdôraznil, že nechce brať Ficovi žiadne zásluhy.

Účty sú vyrovnané

„Naše utorkové (26. 5.) vyhlásenie nebolo myslené osobne. Nebolo namierené voči jeho (Ficovým, poznámka TASR) zásluhám, voči jeho osobe. Nebol to odkaz osobný, zlý a negatívny. Bolo to skôr vyjadrenie nášho pocitu,“ skonštatoval v súvislosti so svojím vyjadrením, v ktorom vyzval Fica na odchod z čela strany. Šéfovi Smeru-SD podľa vlastných slov ľudsky rozumie, keďže stranu založil a úspešne vybudoval.

Pellegrini zdôraznil, že on aj jeho kolegovia, ktorí s ním vystupujú, sú vychovaní Smerom-SD a ctia hodnoty sociálnej demokracie. Deklaroval, že nemienia meniť svoje politické presvedčenie ani stranu od takejto politiky odkláňať. Podčiarkol potrebu jej zachovania.

„Ale na čo bude dobrá, ak bude odkázaná na opozíciu,“ podotkol. Na tlačovej konferencii s ním vo štvrtok boli aj podpredsedovia strany Richard Raši a Peter Žiga, ako aj poslanec Matúš Šutaj Eštok (Smer-SD).

Na slová Fica, že Smer-SD pre svojich členov urobil dosť, a preto by sa mali zamyslieť nad tým, čo teraz môžu dať strane oni, reagoval tým, že účty vyrovnali svojou prácou.

Svoje si odmakali

„Šancu sme dostali a snažili sme sa aj tvrdo na pozíciách, ktoré sme dostali, pracovať,“ uviedol. V súvislosti s termínom snemu či predsedníctva strany povedal, že nechce dávať žiadne ultimáta cez médiá. Očakáva, že sa viacerí členovia predsedníctva stretnú aj na najbližšej schôdzi parlamentu.

V Smere-SD sa diskutuje o zmenách a budúcnosti strany. Pellegrini už prejavil záujem kandidovať na post predsedu. Chce novú a modernejšiu sociálnu politiku.

Nevylúčil ani odchod zo strany, zrejme by ho nasledovali aj viacerí spolustraníci. Fico zdôraznil, že strana potrebuje nových bojovníkov, ale nie teoretikov a slniečkarov.

Nejde mu o Smer?

Výzva Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby súčasný predseda strany Robert Fico odišiel z jej čela, dokazuje, že Pellegrinimu nejde o budúcnosť strany.

Vyhlásil to podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár s tým, že tento krok nemá nič spoločné s demokratickými princípmi strany. Poslanec Dušan Jarjabek (Smer-SD) označil komunikáciu predstaviteľov strany cez médiá za nešťastnú. Ide podľa neho len o individuálne názory straníkov, pričom je potrebná vnútrostranícka diskusia v jednotlivých organizáciách.

„Toto nemá nič spoločné s demokratickým prístupom a rešpektom k členom strany a s pokorou už ani nehovoriac. Smer-SD doteraz mal aj preto veľkú podporu u ľudí, lebo ponúkal stabilitu a istotu, pretože všetky veci sme si dokázali vydiskutovať v rámci strany na rozdiel od pravicových a liberálnych subjektov, ktoré sa len trieštili a odkazovali si všeličo cez médiá,“ skonštatoval Blanár.

Podpílili si konár?

Dodal, že Pellegrini a ďalší predstavitelia strany po jeho boku svojím vyhlásením podanú ruku od Fica nielenže odmietli, ale rovno povedali, čo jediné je pre nich prijateľné. „Na čele strany musí byť podľa nich jedine Peter Pellegrini,“ doplnil.

„Je to prestrelka na základe individuálnych úvah, ktoré nie sú skonfrontované s voličmi, ktorých všetkých zastupujeme,“ povedal Jarjabek v reakcii na mediálne výroky predstaviteľov strany. Podotkol, že v tom nevidieť objektivitu podloženú diskusiou v základných straníckych organizáciách.

„Veci sa musia najskôr verbálne vyjasniť, až potom sa má ísť na verejnosť so zdôvodneným názorom,“ uviedol s tým, že mediálnymi odkazmi si Smer-SD zbytočne podpílil konár, na ktorom sedí. Vzhľadom na stúpajúce preferencie Smeru-SD si myslí, že strana má šancu stať sa vierohodnou opozičnou stranou. „Ako opozícia máme riešiť problémy, ktoré rieši verejnosť,“ povedal.

