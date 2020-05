24. máj 2020 ELA Zo Slovenska Pampalini na čele Smeru? Hejter Raši tak rýpol do Kollára, až si dal dole rúško!

Nedeľná relácia televízie Markíza Na telo hostila predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) a podpredsedu strany Smer-SD Richarda Rašiho.

Hneď na úvod bývalý vicepremiér pre investície Richard Raši kritizoval vládu za problémy pri nabiehaní piatkovej e-karantény, ktorá spôsobila uviaznutie desiatok repatriantov na slovensko-rakúskej hranici.

Faux pas s aplikáciou

Nahnevaní ľudia sa nevedeli dostať na Slovensko a vodiči na protest vystúpili z áut. Aplikácia eKaranténa nebola ešte ani k nedeľnému ránu oficiálne schválená spoločnosťami Google a Apple.

eKaranténu považuje Raši za „absolútny chaos“ a typický príklad toho, ako sa to robiť nemá. Vyzval ľudí, aby na hranice nešli, a upozornil na možné problémy so zbieraním osobných údajov.

„Budeme robiť všetko pre to, aby sme mohli čím skôr karanténu zrušiť,“ reagoval predseda parlamentu. Kollár tvrdí, že je problém na strane Google a Apple, a avizuje, že sa bude rokovať o tom, aby bola aplikácia funkčná aj na iPhonoch.

Kovaný smerák Podmanický?

Témou relácie bola aj kauza spoločnej platformy s poslancami od Mariana Kotlebu. Poslanci za Smer-SD Ján Podmanický a Marián Kéry oznámili, že sa spolu s Tomášom Tarabom (ĽSNS) a Filipom Kuffom (ĽSNS) rozhodli založiť takzvanú Platformu za hodnotové Slovensko, ktorá by združovala konzervatívnych poslancov.

Podmanický na otvorenej sympatii a spoločných hodnotách so spomínanými opozičnými kolegami nič zlé nevidel. Po otvorenej kritike smeráckych kolegov vystúpil zo strany.

Kollár vníma Podmanického ako slušného človeka, ktorý má podporu na Kysuciach a Orave. Oceňuje na ňom, že hlasoval ako jediný zo Smeru-SD za jeho exekučné amnestie.

Na otázku moderátora Michala Kovačiča, či by mohol nájsť Podmanický „útechu“ v ich strane, keďže si ideovo rozumie napríklad s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Milanom Krajniakom, Boris Kollár povedal, že by mu „nezavrel dvere“ – ani do strany, ani do klubu. Ako dodal, Podmanického nevníma ako „kovaného smeráka."

Hoc aj Pampalini

Raši hodnotí jeho odchod zo Smeru ako osobné rozhodnutie a nedáva ho do súvisu s bojom o predsednícke kreslo medzi predsedom strany Robertom Ficom a podpredsedom parlamentu Petrom Pellegrinim. Situácia v strane je podľa neho dobrá.

„Popri Robertovi Ficovi nám vyrástol veľmi silný líder a to strane môže len pomôcť, pretože Peter Pellegrini má všetky predpoklady, aby, keď bude úspešný na volebnom sneme, stranu navrátil na politickú špičku pelotónu,“ uviedol Raši. O Rašim je známe, že ak by Pellegrini stranu opustil, nasledoval by ho.

Kollár v relácii Na telo televízie Markíza vyhlásil, že nechce hodnotiť vnútrostranícke záležitosti iných strán, ale medzi Pellegrinim a Ficom je veľký rozdiel: „napríklad v komunikácii, v slušnosti a v rešpektovaní ostatných politických strán a lídrov,“ menoval kvality Petra Pellegriniho Kollár.

„Z môjho pohľadu, keď môžem povedať, že čo by bolo lepšie, či tam bude Fico, Pellegrini alebo ako ja hovorím Pampalini (kreslená postavička, africký lovec zvierat Pampalini, pozn. red.), je úlne jedno, lebo strana Smer má stále tých istých zakladateľov,“ uviedol Kollár. Z toho dôvodu si momentálne nevie predstaviť potenciálnu koalíciu s touto stranou, ani keby Smer viedol Pellegrini.

Odchod Jána Podmanického zo Smeru nie je podľa Rašiho unikátom, lebo v minulom volebnom období zo strany odišiel Marek Maďarič. Odmietol, že by Pellegriniho skupina mohla využiť Podmanického spojenie s kuffovcami na odchod zo Smeru. „Bez urážky, ale Jano Podmanický by dôvodom na odchod zo strany určite nebol,“ povedal v Markíze.

V potenciálne novej strane Pellegriniho nateraz Raši vylúčil prítomnosť exministra zdravotníctva Tomáša Druckera.

Čo s 13. dôchodkami?

Boris Kollár pripustil, že trináste dôchodky nemusia byť tento rok vyplatené v plnej výške, ale len ako dvojnásobok súčasných vianočných dôchodkov.

„Budem za trináste dôchodky bojovať ako lev. Určite nebudú zrušené. V najhoršom prípade sa môže stať, že budeme musieť mať plán, ako má ekonomika fungovať (…) že to bude dvojnásobok toho, čo bolo doteraz vyplatené,“ povedal Kollár.

„Trinásty dôchodok je niečo, na čom trvať budeme. Pokiaľ vy zabojujete za trinásty dôchodok, budeme pri vás… Je to investícia do ďalších generácií,“ uviedol Raši, ktorý odporúča požičať si tieto peniaze.

„Vy ste nám nechali prázdnu kasu…nechali ste nám sekeru,“ kritizoval svojich predchodcov Kollár.

Opäť nedeľa…

Boris Kollár pripustil, že dopadom pandémie nám hrozí vysoká nezamestnanosť na úrovni 12 až 14 %. Raši v tejto súvislosti kritizoval súčasnú vládu v pomalosti ekonomických opatrení. „Nevieme financie doručiť tomu, kto ich potrebuje,“ hodnotil Raši kroky vlády pri ekonomickej pomoci.

Predseda parlamentu priznal, že by časť koalície mohla podporiť zákaz nedeľného predaja, ktorý predložili opoziční poslanci Podmanický a Kéry. Bez toho, aby to konkretizoval, Kollár povedal, že Igor Matovič má „žolíka“, ktorého by mohol využiť, ak Richard Sulík nesplní jeden ústny sľub.

So zákazom nedeľného predaja predseda parlamentu nemá problém, avšak vníma, že s tým má zásadný problém minister hospodárstva Richard Sulík.

Ten má podľa Kollára dohodu s premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO), ktorá hovorí o tom, že je možné za určitých okolností otvoriť danú otázku. Raši by zákaz nedeľného predaja momentálne v parlamente nepodporil.

Otázka nedeľného otvorenia/zat­vorenia obchodov nie je podľa Rašiho „kruciálny problém Slovenska“. Témou chce vraj vláda iba prekryť neschopnosť ekonomickej pomoci. Rozhodnutie by malo vychádzať z veľkého odborného prieskumu.

„Hejter“ Raši

Televízia Markíza si dala urobiť aj ekluzívny májový prieskum, ako by teraz dopadli parlamentné voľby. Nájdete ho TU. Strana Smer-SD poskočila od volieb o 3,3 %.

„Máme očakávať, že spor medzi Matovičom a Sulíkom sa definitívne skončil?,“ pýtal sa v závere relácie Michal Kovačič predsedu parlamentu. Kollár medzi nimi žiaden spor nevidí, práve naopak. „Videli ste to na tom videu, keď sme končili tak v noci o nejakej desiatej, tak potom sme ešte obslúžili vlastného čašníka…,“ opisoval pohodovú atmosféru vo vládnej partii lídrov Kollár, keď mu do reči skočil Raši: „…bez rúšok…,“ zavtipkoval.

„Vy papáte doma alebo na koaličnej rade s rúškami? Tak aj ja si to teraz dám dole…,“ zložil si dole rúško Kollár a napil sa z pohára vody.

„Nebuďte zbytočne hejter!, …lebo toto je fakt také podpásové,“ vrátil mu nahnevane Kollár.

ÁNO – NIE

V záverečnej rubrike sa moderátor Richarda Rašiho pýtal aj na to, či je za to, aby sa problémy v Smere vyriešili tak, aby sa Peter Pellegrini stal novým šéfom strany a Robert Fico by sa stal čestným predsedom: „Áno,“ odpovedal Raši. Rovnako odpovedal aj pri otázke, či odovzdali krajinu v perfektnom finančnom stave.

Kovačič sa Kollára pýtal, že ak by do čela Smeru išiel Pellegrini, či by do takej vlády išiel. „Keby sa odstránili títo akcionári a bola by to čistá strana, vtedy si to viem predstaviť, za týchto okolností nie,“ odpovedal Kollár. Na čele prokuratúry si vie predstaviť Daniela Lipšica, rovnako aj prokurátora Špirku či Maroša Žilinku.