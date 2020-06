Dnes o 13:18 Zo Slovenska Pellegrini zakladá stranu Hlas-sociálna demokracia, začína zbierať podpisy

Peter Pellegrini zakladá novú politickú stranu, volať sa bude Hlas-sociálna demokracia.

Prípravný výbor strany už oznámil zber podpisov potrebných na jej registráciu Ministerstvu vnútra (MV) SR. Strana má podľa Pellegriniho slov ambíciu byť hlasom sociálnej demokracie, ktorá sa musí vrátiť k ľuďom a získať späť koaličný potenciál. Pellegrini o tom informoval na pondelkovej tlačovej konferencii.

15 mladých tvárí

„Strana, ktorú vám dnes predstavujeme, musí byť strana, v ktorej sa snúbi skúsenosť, odbornosť a profesionalita,“ skonštatoval Pellegrini s tým, že sa musí skĺbiť aj s mladíckou energiou. Zdôraznil, že je potrebné urobiť všetko pre to, aby sociálna demokracia opäť mala koaličný potenciál. V súvislosti so vznikom novej strany hovorí o medzníku v budovaní sociálnej demokracie.

Názov predstavil s tým, že subjekt má byť hlasom sociálne odkázaných, pracujúcich, ale aj hlasom korektnej opozície a regiónov. „Slovenskom v takejto dobe sa musí niesť hlas nádeje, hlas silnej sociálnej politiky, hlas odbornosti a profesionality,“ dodal s tým, že majú ambíciu byť tiež hlasom tých, na ktorých súčasná vláda zabudla. Zopakoval, že subjekt má stáť aj na protifašistickom pilieri

Pellegrini na tlačovej konferencii predstavil aj ďalších 15 mladých tvárí, ktoré budú súčasťou jeho strany. „Títo mladí ľudia, ktorí dnes rozširujú naše rady, pochádzajú z celého Slovenska,“ poznamenal. Jeden zo zakladajúcich členov subjektu Michal Bartek apeloval na mladých ľudí, aby sa nebáli prihlásiť k sociálnej demokracii na Slovensku. Argumentuje tým, že budú obhajovať aj ich záujmy.

Ako chcú presvedčiť?

Nový projekt chce ísť podľa Pellegriniho slov pri svojom financovaní od začiatku transparentnou cestou. Odmieta, že by za stranou stál v pozadí niekto iný, ako oni sami. Financiami majú prispievať zakladatelia, verejnosť mienia o financovaní informovať. V súvislosti s kauzami Smeru-SD a „nálepkami“ niektorých členov nového subjektu podotkol, že voličov budú musieť presvedčiť svojou prácou.

Pellegrini zároveň poznamenal, že „k dnešnému dňu budú mať všetci členovia vysporiadané svoje členstvo v strane Smer-SD“. Dodal, že na júlovej schôdzi parlamentu by mali vyriešiť aj pozície v poslaneckom klube. Deklaroval, že v septembri je pripravený ponúknuť aj pozíciu podpredsedu Národnej rady (NR) SR.

Na otázky o rokovaniach s inými stranami a hnutiami odpovedal, že budú mať záujem diskutovať aj s mimoparlamentnými subjektmi, ale až po zaregistrovaní strany Hlas. „Minimálne o jednej sa šepká. Určite si budeme vedieť aj s Tomášom Druckerom (Dobrá voľba – pozn. TASR) sadnúť za jeden stôl a hľadať možnosti spolupráce,“ povedal Pellegrini.

Na registráciu strany je potrebných aspoň 10-tisíc vyzbieraných podpisov. Strana ich musí odovzdať ministerstvu a požiadať o registráciu. Ak splní všetky zákonné podmienky, ministerstvo ju zaregistruje.

Mal by šancu

V prípade vzniku politickej strany súčasného podpredsedu parlamentu Petra Pellegriniho by táto strana získala podporu 19,3 percenta voličov.

Umiestnila by sa tesne za hnutím OĽaNO, ktoré by skončilo prvé s podporou 20,3 percenta hlasov. Tretie by skončilo hnutie Sme rodina so ziskom 9,6 percenta.

Vyplýva to z prieskumu, ktorý robila agentúra Focus pre TV Markíza na vzorke 1009 respondentov od 17. do 24. júna. Výsledky prieskumu televízia prezentovala v nedeľnej relácii Na telo.

