31. október 2020 Pani bez rúška vnikla do odbernej miestnosti a vyhlasovala: Testovanie je NEPLATNÉ! VIDEO

Narušenie testovania hlásili z obce Dulovce v okrese Komárno. Istá žena síce nemala rúško, ale kameru áno a potom obťažovala policajta aj zdravotníkov.

Incident sa odohral v úvode testovania a spomenutá žena sa domáhala toho, aby sa jej všetci v miestnosti preukázali dokladmi totožnosti.

Na tom by nebolo nič hrozné, keby mala prekryté horné dýchacie cesty a v miestnosti mala byť vykonaná dezinfekcia. Keď ju upozornil policajt, aby opustila miestnosť, rázne odmietla. „Ja sa nejdem dať testovať, len som ako občan prišla skontrolovať, či sú títo ľudia naozaj lekári a zdravotníci,“ hovorila vo videu, ktoré je na Facebooku.

„Reportérka“ v akcii

V čase, kedy je na území Slovenska vyhlásený núdzový stav a povinné nosenie rúška, je takéto konanie neprípustné. Pani si dokonca celú situáciu nahrávala na kameru, čím to ešte viac vyhrotila. Neprekážalo jej ani to, že sa zdravotníci práve obliekali do špeciálnych ochranných oblekov.

To však nebolo všetko, pretože svojim konaním obťažovala prítomného vojaka aj policajta. Tí ju vyzývali, aby miestnosť opustila, čo sa u pani nestretlo s porozumením. Keďže obidvaja museli byť v odberovej miestnosti, nemohli ju vyviesť a odviesť na stanicu.

Video sa šíri

Pred pár dňami sa odohral podobný incident v košickej nemocnici, kde si žena pri pôrode odmietla nasadiť rúško. Prsty v tom mala advokátka Adriana Krajníková, a zaujímavé je, že toto video je „zavesené“ v skupine, ktorá ju podporuje. Okamžite sa video rozšírilo po internete a má slúžiť ako návod pre ďalších „hrdinov“.

Už to má na Facebooku aj polícia

Polícia SR na svojom oficiálnom facebookovskom konte uviedla aj ďalšie podrobnosti. „Žena predbehla ľudí v rade, lebo sa vydávala za hygieničku a ľudia čakajúci na testovanie ju pustili pred seba,“ píšu policajti.

ŽENA PREDBEHLA ĽUDÍ V RADE, LEBO SA VYDÁVALA ZA HYGIENIČKU A NA SITUÁCII SA “BAVILA” NAKRÚCANÍM VIDEA V obci Dulovce v... Posted by Polícia Slovenskej republiky on Saturday, October 31, 2020

