Dnes o 12:12 ELA Správy Politika Parlament schválil novelu ústavy, ktorá UMOŽNÍ predčasné voľby. Čo bude nasledovať? Poslanci Národnej rady (NR) SR schválili zmenu Ústavy SR v súvislosti s predčasnými voľbami.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Skrátiť volebné obdobie parlamentu bude možné uznesením, na ktorého schválenie bude potrebných aspoň 90 hlasov poslancov. Poslanci rokovali o zmene ústavy potom, ako v závere minulého roka parlament vyslovil nedôveru vláde Eduarda Hegera (OĽANO).

Voľby koncom septembra

Na skrátenie volebného obdobia parlamentu bolo však podľa nálezu Ústavného súdu SR potrebné upraviť ústavu, aby bol takýto krok ústavne konformný.

O uznesení, ktorým sa má skrátiť volebné obdobie parlamentu, majú poslanci rokovať vo štvrtok (26. 1.). Informoval o tom v pléne NR SR predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

Uznesením sa má určiť termín predčasných parlamentných volieb. Strany bývalej koalície sa dohodli, že by mali byť 30. septembra.

Vo štvrtok o 10.00 h by mali poslanci zaradiť do programu schôdze návrh uznesenia. Hlasovať o ňom by sa mohlo podľa Kollára v utorok (31. 1.).

Viacero návrhov

Pred hlasovaním ešte predseda opozičného Smeru-SD požiadal o prestávku na poradu klubov. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) preto prerušil rokovanie do 11.30 h.

K novele počas diskusie predložili poslanci viacero pozmeňujúcich návrhov. Opozícia trvá na tom, aby bolo možné skrátiť volebné obdobie parlamentu aj referendom.

Strany bývalej štvorkoalície sa však pôvodne dohodli na pozmeňujúcom návrhu, ktorý s touto možnosťou neráta. Preferujú možnosť skrátiť volebné obdobie prijatím uznesenia 90 hlasmi poslancov.

Na program 78. schôdze mali aj niekoľko ďalších návrhov, presunuli ich však na ďalšiu riadnu schôdzu.

