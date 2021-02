10. február 2021 Milan Hanzel Politika Pellegrini má v tomto jasno: Pre Matoviča je funkcia premiéra TRÁPENÍM!

Bývalý premiér a teraz líder mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini má na vládnutie Igora Matoviča a jeho vlády jednoznačný názor.

Niekdajší člen Smeru si razí cestu aj v novej strane a patrí k najobľúbenejším politikom. Rovnako skvele sa darí v prieskumoch aj Hlasu-SD, preto je samozrejmé, že by prijal predčasné voľby.

O tie sa snažia v petícii, v ktorej potrebujú zozbierať 350-tisíc podpisov. Pellegrini prezradil viac v rozhovore v relácii Ide o pravdu na portáli pravda.sk.

O petícii

Líder mimoparlamentnej strany sa takto postavil k otázke o petícii: „To nie je petícia Hlasu alebo o inej politickej strany. Hlas sa len prihlásil, že sa chce spolupodieľať pri zbieraní hlasov. Je to o ľuďoch, veď takéto vysoké čísla nespokojnosti s vládou tu už neboli dávno. Čiže, taká je nálada spoločnosti, nie našej strany.“

O referende

Pellegrini by nemal problém ani s tým, ak by sa referendum nekonalo, či by bolo neúspešné. „Odmietam lacné vety o tom, že sú to vyhodené milióny. Referendum je o občanoch a ich rozhodnutí vyjadriť svoj názor. Ja zbytočne vyhodených miliónov za posledné mesiace vidím veľa. Aj neplatné referendum považujem za výsledok, o ktorom rozhodli ľudia. Nie je to úspech alebo neúspech nejakej strany, ale rozhodnutie občanov Slovenska a budem ho rešpektovať,“ povedal.

O súčasnej vláde

„Nikdy v histórii sme neboli v takom dezolátnom stave ako sme teraz. O to je to horšie, že sa tak deje v čase pandémie. Vláda by mala preukázať profesionalitu. Od ich nástupu je to amaterizmus. Nevidím žiadny progres u ministrov už desať mesiacov. Vo vláde sú neustále hádky, kedy sa neháda len Matovič so Sulíkom, ale napríklad aj dve kolegyne zo SaS…“ zamyslel sa Peter Pellegrini.

„V tejto situácii je jediným možným riešením, aké sa javí, len výmena vlády. Táto koalícia je taká divná, že by bolo pre dobro Slovenska, aby odišla,“ vyhlásil líder Hlasu-SD.

O premiérovi

Pri otázke, aký musí byť premiér Slovenska, Pellegrini pohotovo zareagoval: „Je to extrémne náročné, musíte byť oddaný a to sedem dni v týždni. Musíte byť pracovitý, stretávať sa s obrovským počtom ľudí a hlavne byť človek konsenzu. Zo znamená spojiť ľudí za jedným stolom s inými problémami. Keď to nemáte, taká funkcia je potom viac trápením, čo sa ukazuje aj v prípade Igora Matoviča. Pre neho je to za trest, že sa stal premiérom a tak vyzerá aj jeho výkon.“

O Ficovi

Keď prišlo na tému Robert Fico, tak sa Pellegrini rozhovoril aj o tom, či sa spolu stretli. „Nie, nestretli sme sa, to len médií tak písali. Keď sa bude chcieť stretnúť a bude to na pracovnú tému, tak v poriadku a budem sa správať asi slušne. Aktuálna situácia je taká, že aj naši kolegovia dokážu vyjednať veci na nižších úrovniach,“ skonštatoval.

