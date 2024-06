Dnes o 10:13 Politika Pellegrini pôjde na prvú OFICIÁLNU zahraničnú cestu do Česka: Už volal s Petrom Pavlom Novozvolený slovenský prezident tradície nepreruší. Jeho prvá oficiálna zahraničná cesta bude smerovať do Česka.

Zdroj: TASR/Kancelária NR SR

Prvá oficiálna zahraničná cesta Petra Pellegriniho vo funkcii prezidenta SR povedie do Českej republiky.

Konať sa bude 26. júna.

Pellegrini to uviedol v rozhovore pre TASR.

Teší sa na návštevu

V Česku sa Pellegrini stretne s prezidentom Petrom Pavlom.

„Veľmi sa na návštevu teším, s pánom prezidentom sme si už telefonovali. Cítim, že to bude jedna príjemná, pozitívna návšteva na najvyššej úrovni,“ povedal.

Prvá zahraničná pracovná cesta zvoleného najvyššieho ústavného činiteľa SR zvyčajne vedie do Česka.

Obed po inaugurácii

Zvolený prezident SR Peter Pellegrini bude na slávnostnom obede v Prezidentskom paláci po jeho inaugurácii hostiť 15 mladých ľudí a 15 seniorov. Povedal to v rozhovore pre TASR.

Sobotným (15. 6.) obedom by chcel Pellegrini vyslať z Prezidentského paláca signál o potrebe vrátiť sa naspäť k medzigeneračnej solidarite a dialógu. „Pokúsiť sa dostať do rozhovorov najmladšiu generáciu s tou najstaršou. Mladí prinášajú energiu, starší skúsenosť, treba mať k tomu rešpekt a počúvať sa,“ povedal pre TASR s tým, že seniori s mladými budú sedieť za jedným stolom „na striedačku“. Poukázal na to, že tieto dve skupiny sa prestávajú chápať, dostávajú iný obsah a žijú vo svojich „bublinách“. Medzigeneračnú solidaritu považuje Pellegrini za základ fungovania spoločnosti.

Slávnostný obed je súčasťou sobotného inauguračného dňa prezidenta. Uskutoční sa po prevzatí paláca Pellegrinim a rozlúčke s odchádzajúcou prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR