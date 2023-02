Zdroj: Facebook.com/Na telo s Michalom Kovačičom Pellegrini sfúkol PIONIERA Hegera: Kúpte o 3 tanky menej a bude na dôchodky i obedy zadarmo V nedeľňajšej diskusnej relácii TV Markíza Na telo diskutovali dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) a expremiér, nezaradený poslanec Národnej rady SR a predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini. 12. február 2023 ELA Správy Politika

Koordinované rozhodnutie v otázke dodania stíhačiek Ukrajine členskými štátmi NATO by bolo vtiahnutím Aliancie do konfliktu s Ruskou federáciou, dodávka vojenského materiálu je preto autonómnym rozhodnutím každej krajiny.

V nedeľňajšej diskusnej relácii TV Markíza Na telo to uviedol dočasne poverený predseda vlády SR Eduard Heger.

Pionier Heger

Bývalý premiér Peter Pellegrini uznáva, že požiadavka Volodymyra Zelenského ako prezidenta napadnutej krajiny je legitímna, premiér Slovenska však podľa neho nemôže bohorovne presadzovať „pionierske hrdinstvo“, ktoré neprekonzultuje so spojencami. „Ste ako pionier,“ povedal Pellegrini na adresu Hegera.

„Nech sa páči, môžeme pomáhať ďalej, ale stíhacie lietadlá sú vysoko sofistikované bojové systémy a mali by sme spoločne postupovať s partnermi v NATO. Dnes sa vyjadril poľský prezident, že je to citlivá vec, ministerka Nemecka povedala, že by malo dôjsť ku koordinácii krajín,“ argumentoval niekdajší predchodca Pellegrini.

Heger uistil, že o tejto téme diskutuje s lídrami ďalších krajín NATO. „A rovnako tak hovorím, že o tejto téme musíme rokovať na národnej úrovni,“ povedal Heger.

Hókus-pokus

Zvýraznil zároveň, že obranyschopnosť Ukrajiny je mimoriadne dôležitá nielen pre ňu, ale aj pre štáty, ako je Slovensko.

„Toto nie je vojna dvoch indiánskych kmeňov, ale súčasťou je jedna zo superatómových veľmocí sveta, ktorá povedala, že bude citlivo reagovať, ak dôjde k dodávkam takéhoto typu. Ak to bude koordinované s partnermi NATO, tak potom nech sa páči, spravme to. Aby sme to spravili ako hókus-pokus, to je hazardovanie s bezpečnosťou,“ myslí si Pellegrini.

Heger však vraví, že to nemôže byť koordinované s NATO, lebo potom by sa NATO nechalo vtiahnuť do vojny.

Obedy zadarmo

Témou boli aj obedy zadarmo. Premiér, ktorý je zároveň poverený vedením ministerstva financií, uviedol, že proti nim nemá nič ale musí vedieť, z čoho budú financované.

“Kúpte o tri tanky menej a budete mať aj na valorizáciu dôchodkov, aj na obedy pre deti zadarmo," odvetil mu Pellegrini. pritom Za obedy zadarmo hlasoval aj Hlas.

„Za tejto vlády sme tu mali hladné deti. Ak pán premiér hovorí, že na to nemáme peniaze, tak tento týždeň bola zverejnená štúdia, kde sa ukázalo, že nákup obrnených vozidiel bol predražený, tam máte na obedy. Plus tam máte stámiliónové rezervy, covidové, hospodársku pomoc. Peňazí v rozpočte máte, kúpte o tri tanky menej a máte aj na valorizáciu slovenským seniorom,” povedal v Markíze. Heger pri tejto téme viackrát skákal Pellegrinimu do reči: „Zavolajte si ho nabudúce samého,“ odvetil moderátorovi expremiér. Hegerovi odporúča prechádzky, ak je nervózny. „Požičiavam vám Geryho,“ narážal na predchádzajúcu kritiku od Hegera.

Heger argumentoval, že ako susedia Ukrajiny musíme dbať na jej bezpečnosť. „Mohli ste tie tanky kúpiť vy, keď ste boli vo vláde a boli by lacnejšie,“ uviedol. Technika je podľa neho drahšia, ako keď sa nákup plánoval.

Opäť výrok Káčera

Hostia diskusie sa vrátili aj k výrokom dočasne povereného ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislava Káčera o rizikách územných nárokov Maďarska voči Slovensku. Heger sa s nimi nestotožňuje. „Nemyslím si to, čo povedal minister,“ poznamenal. Mieni, že vzájomné vzťahy s Maďarskom sú veľmi dobré.

Pellegrini považuje Káčerove vyjadrenia za absolútne nevhodné. „Narúšajú síce dobré, no predsa len krehké vzťahy s Maďarskom,“ upozornil.

Je presvedčený, že namiesto podobných výrokov by mal Káčer venovať energiu kauze smrti slovenského občana Jozefa Chovanca v Belgicku, v ktorej belgická prokuratúra odmietla trestné stíhanie.

V závere diskusie pri odpovediach ‚ÁNO – NIE‘ Heger odmietol povolebnú spoluprácu s Pellegrinim, predseda Hlasu si zasa nevie predstaviť, že by vo vláde, ktorú by viedol on, sedel na poste ministra vnútra Robert Kaliňák.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR