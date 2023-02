Zdroj: TASR/Martin Baumann Minister Káčer ako "triezvy" Slota reaguje: Matovič je NIKTO, a kto je Gyimesi? NETUŠÍM! Dočasne poverený minister zahraničných vecí Rastislav Káčer si nedal servítku pred ústa a obul sa do kolegov. 9. február 2023 han Politika

9. február 2023 han Politika Minister Káčer ako "triezvy" Slota reaguje: Matovič je NIKTO, a kto je Gyimesi? NETUŠÍM! Dočasne poverený minister zahraničných vecí Rastislav Káčer si nedal servítku pred ústa a obul sa do kolegov.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Práve Káčer by sa mal ospravedlniť za výroky o možných územných nárokoch Maďarska na Slovensku. Vyzvali ho na to líder OĽANO Igor Matovič a poslanec György Gyimesi (OĽANO). Matovič si myslí, že ak by boli hrozby pravdivé, vedel by o nich zo zasadnutí Bezpečnostnej rady SR. Označil to za nezodpovedné konanie a vedomé zavádzanie.

Zásadné obvinenie

Káčer v utorkovej (7. 2.) relácii TV Markíza Na telo plus pripustil, že pokiaľ by sa Rusku podarilo zabrať Ukrajinu, čelili by sme hrozbe nároku na naše územie od Maďarska.

„Keby bol býval Vladimir Putin úspešnejší a dnes ho máme na východných hraniciach, myslím si, že takýmto nárokom by sme už dnes priamo čelili, bohužiaľ,“ odpovedal na otázku, či v najbližších rokoch hrozí, že sa Maďarsko dopracuje k územným nárokom na Slovensko.

Možnosť maďarských nárokov je podľa Káčera témou. Matovič považuje slová šéfa slovenskej diplomacie za zásadné obvinenie nášho suseda. Káčer podľa neho vyťahuje maďarskú kartu a podsúva verejnosti konšpiráciu. Takéto obvinenia sú podľa Matoviča hrubo za diplomatickými pravidlami.

Myslí si, že Káčer sa so svojimi výrokmi rozhodol ísť v šľapajach niekdajšieho šéfa SNS Jána Slotu.

Reakcia Káčera

Netrvalo dlho a dočasne poverený minister sa tiež vyjadril k slovám Matoviča a Gyimesiho, ktorý o ňom povedal, že je „triezvy Slota“.

Toto napísal na Facebooku Rastislav Káčer: „Predsa len krátko zareagujem na včerajší standup obľúbenej dvojice parlamentných zabávačov. Bol som vymenovaný za ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky a stále som hlavou štátu poverený touto prácou. Nebudem sa nikomu ospravedlňovať za to, že chránim záujmy svojej krajiny. Že jej teritoriálnu integritu, suverenitu a slobodu považujem za svätý grál snaženia našej diplomacie.“

Ako vysvetlil svoje slová? „Nekritizujem Maďarov. Mám sám veľmi dobré maďarské korene, prežil som v Maďarsku päť rokov, mám rád Maďarov. Toto nie je konflikt národov. Je to kritika konkrétnej politiky.“

„Tej, ktorá z lídra boja za demokraciu v regióne začiatku 90-ych rokov, urobila čiernu dieru na európskej politickej mape a trójskeho koňa záujmov Putina v Európe. Kto kritizoval Mečiara, nebol nepriateľ Slovenska. Mečiar nebol Slovensko, Orbán nie je Maďarsko, Matovič je nikto a kto je Gyimesi netuším, môžem iba hádať. Slováci a Maďari tu spolu žijú tisíc rokov, budú aj ďalej. Verím že v harmónii,“ pokračoval Káčer.

Štefánik a nie Tiso

„Ako som už kedysi povedal, každý si môže vybrať na akej strane histórie chce byť. Ja chcem byť tam kde bol MR Štefánik, Masaryk, Hodža, Papánek, Golian, Viest, Havel a iní. Nie tam kde Henlein, Tuka, Ďurčanský, Tiso, Biľak a im podobní,“ dodal minister a takto zakončil svoj status: „Pred troma rokmi som sa vybral na peknú túru na Pohronský Inovec. Tento deň načal novú kapitolu v mojom osobnom živote. Dobrú. Pekný deň všetkým.“

Predsa len krátko zareagujem na včerajší standup obľúbenej dvojice parlamentných zabávačov. 1. Bol som vymenovaný za... Posted by Rastislav Kacer on Thursday, February 9, 2023

Zdroj: Dnes24.sk