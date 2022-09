Zdroj: pixabay.com , pixabay.com PETA spustila kontroverznú kampaň: Ženy majú mužom ODOPIERAŤ SEX, ak zjedia mäso Nemecká pobočka ochrancov zvierat pobúrila verejnosť. Ženy majú zachraňovať životné prostredie tým, že použijú sex ako zbraň. 26. september 2022 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia

Organizácia na ochranu zvierat People for the Ethical Treatment of Animals, známa ako PETA, vyrukovala s kontroverznou výzvou. Jej cieľom je motivovať mužov, aby sa stali vegetariánmi.

Sexuálny štrajk

Nemecká pobočka PETA ženy navádza, aby vstúpili do sexuálneho štrajku. Stratégia je jednoduchá, kým budú ich polovičky jesť mäso, nedostane sa im intímnych hrátok.

Organizácia argumentuje tým, že podľa posledného výskumu sú muži zodpovední za o 41 percent viac emisných skleníkových plynov než ženy, pretože konzumujú oveľa viac mäsa. Informuje o tom The Telegraph.

PETA svoje argumenty posilňuje opisom výjavu typického nemeckého muža. Ten vraj trávi veľa času za grilom, aby si niečo dokázal.

„Nemeckí grilmajstri veria, že musia sami sebe aj iným dokazovať svoju mužnosť konzumáciou mäsa, a to škodí nielen zvieratám, ale aj životnému prostrediu ako takému,“ myslí si organizácia.

Nemci sú pobúrení

V Nemecku, ako krajine vychýrenej klobásami a údeninami, vyvolala výzva ochranárov vlnu vášní.

Konzervatívna poslankyňa Alicia Kearnsová pre rádio LBC povedala: „To, že ženy majú používať sex ako zbraň, nás vracia niekam do 90. rokov.“

Kontroverzná výzva PETA sa dostala aj na obálku najpredávanejšieho nemeckého bulvárneho denníka Bild. Médium organizáciu ostro skritizovalo. „Logika radikálnych ochrancov je taká, že kto si na štadióne dá klobásu alebo si v lete niečo ugriluje, už nie je hodný reprodukcie,“ píšu noviny, ktoré nápad zároveň označili za šialený.

