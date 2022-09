Zdroj: TASR/Martin Baumann , TASR/Jakub Kotian Tabák o BITKE: Cigániková sa po údere ukľudnila. Radí jej terapeuta a test na drogy! Dvojica poslankýň si poriadne skočila do vlasov. Po incidente v klube padlo trestné oznámenie. Ako naň zareagovala druhá strana? 25. september 2022 Jakub Forgács Zo Slovenska

25. september 2022 Jakub Forgács Zo Slovenska Tabák o BITKE: Cigániková sa po údere ukľudnila. Radí jej terapeuta a test na drogy! Dvojica poslankýň si poriadne skočila do vlasov. Po incidente v klube padlo trestné oznámenie. Ako naň zareagovala druhá strana?

Zdroj: TASR/Martin Baumann , TASR/Jakub Kotian

Incident v bratislavskom podniku, kde sa mala do poslankyne Jany Bittó Cigánikovej (SaS) pustiť Romana Tabák (Sme Rodina), má dohru.

Bittó Cigániková podala na svoju poslaneckú kolegyňu trestné oznámenie za fyzický útok, Tabák jej teraz „vrátila úder“ a prichádza s vlastnou verziou. Čo sa stalo na koncerte Majka Spirita?

Čo sa odohralo v klube?

Ako pre Čas.sk uviedla v nedeľu popoludní Tabák, „vraj za ňou bezdôvodne prišla Bittó Cigániková v „nepríčetnom stave“, začala vulgárne nadávať na ňu aj jej rodinu a následne došlo ku konfliktu.“

„Zahnala sa na mňa po tvári a ako sa zahnala druhýkrát, strhla mi z hlavy šiltovku a hodila ju do miestnosti. Ja som sa bránila. Mrzí ma, že som sa nechala vyprovokovať a uštedrila jej úder, po ktorom sa ukľudnila,“ povedala pre portál Tabák. Ako spomenula, Bittó Cigánikovej napadnutie odpúšťa a na rozdiel od nej trestné oznámenie nezvažuje.

„Pevne dúfam, že vyhľadá terapeuta a absolvuje test na drogy,“ odkazuje poslankyni zo SaS prostredníctvom Nového Času.

Tabák nemá obavy

„Verím, že si to uvedomí a svoju predsednícku stoličku opustí skôr, ako ju parlament odvolá. Nebolo to totiž prvýkrát, keď v podnapitom stave napádala ľudí,“ poukázala podľa Čas.sk Tabák na starší incident z Košíc. Podľa jej slov by na čele parlamentného výboru nemala stáť osoba, „ktorá vystrája v podnapitom stave, uráža rodinu kolegyne a napadne ju fyzicky“.

Ako Tabák podľa portálu dodala, nemá sa čoho obávať. Odvoláva sa totiž na prítomnosť ochrankára a svedkov.

ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk