5. január 2020 Správy Zo Slovenska Peter Pellegrini o našich vojakoch v Iraku: Individuálna evakuácia by ich ohrozila

Premiérove slová k situácii v Iraku. Podľa Pellegriniho musí byť prípadná evakuácia koordinovaná v rámci celej jednotky, inak by mohli byť životy slovenských vojakov ohrozené.

Zdroj: TASR

Ak by sa Slovensko snažilo nepremyslene a individuálne evakuovať slovenských vojakov, ktorí plnia úlohy výcvikovej misie NATO v Iraku, mohlo by ohroziť ich životy. Prípadná evakuácia musí byť koordinovaná v rámci celej jednotky, ktorá plní výcvikovú misiu. Na mimoriadnom nedeľňajšom brífingu po stretnutí s predstaviteľmi bezpečnostných zložiek to povedal predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD).

Pellegrini zdôraznil, že slovenskí vojaci nie sú momentálne na mieste, odkiaľ ich možno bezpečne, ako malú skupinu, evakuovať. Je preto potrebné počkať na rozhodnutie velenia výcvikovej misie a orgánov NATO. ,,Ak bude tým rozhodnutím evakuácia, je oveľa bezpečnejšie, ak sa bude presúvať koordinovane celá jednotka na miesto, odkiaľ už môžeme odviezť našich vojakov bez rizika," uviedol Pelllegrini.

Zároveň dodal, že ak iracká vláda rozhodne o tom, že si neželá, aby na jej území pokračovala výcviková misia NATO, slovenskí vojaci nebudú v Iraku zostávať. Uistil, že situáciu neustále monitoruje s príslušnými rezortmi, rovnako o situácii diskutuje aj s predsedami vlád Českej republiky a Maďarska, teda krajín, ktoré majú v súčasnosti v Iraku oveľa väčší kontingent vojakov.

Minister obrany SR Peter Gajdoš (SNS) oznámil, že slovenskí vojaci v Iraku sú v dobrej morálnej kondícii a pripravení plniť ďalšie pokyny velenia. Potvrdil, že ani zo strany veliteľa slovenskej skupiny neprišla žiadosť o evakuáciu.

,,Osobne som s ním telefonoval a informoval ma o situácii v operácii aj o našich vojakoch. Situácia je stabilizovaná, samozrejme, môže sa zhoršiť,“ uviedol Gajdoš s tým, že ďalšie opatrenia a riešenia budú navrhovať až po zasadnutí Vojenského výboru NATO a Severoatlantickej rady v pondelok (6. 1.).

,,Záleží od rôznych situácií, či bude súhlasiť s pobytom vojsk Severoatlantickej aliancie iracká vláda alebo iracký parlament a bude tam situácia taká, že sa bude môcť pokračovať v operácii. Myslím tým plnenie výcvikových úloh v prospech irackých bezpečnostných zložiek,“ dodal minister obrany.

Podľa náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generála Daniela Zmeka má z vojenského pohľadu táto misia tri základné atribúty. „Našich sedem vojakov je v relatívne bezpečnom prostredí v kempe. Plnenie operačných úloh smerom k výcviku irackej armády je dočasne pozastavené. Naši vojaci sa plnohodnotne podieľajú na prijímaní všetkých opatrení, ktoré velenie misie nariadilo,“ zhrnul Zmeko s tým, že budú čakať na rozhodnutie vojenských a politických orgánov NATO.

Povedal tiež, že vojaci pripravia seba aj materiál na akýkoľvek variant, ktorý by nastal. „Ako povedal predseda vlády, veliteľ operácie zatiaľ o individuálnu evakuáciu nežiadal. Som s ním v permanentnom styku. Je to skúsený funkcionár, ktorý bol už v Iraku aj v Afganistane,“ uviedol Zmeko.

Foto: ilustračné

