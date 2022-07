4 Galéria Zdroj: McDonald’s Plast nemusí byť ekologický zloduch – šetrí energiu aj zachraňuje životy Plasty. Vo všeobecnosti nemajú najlepšiu reputáciu, mnohé plastové výrobky však majú aj svoje dobré stránky. V niektorých prípadoch sú prekvapivo vhodnejšie ako alternatívy z iných materiálov a stojí za to sa na ne pozrieť z iného uhla pohľadu. 18. júl 2022 Tlačové správy

18. júl 2022 Tlačové správy Plast nemusí byť ekologický zloduch – šetrí energiu aj zachraňuje životy Plasty. Vo všeobecnosti nemajú najlepšiu reputáciu, mnohé plastové výrobky však majú aj svoje dobré stránky. V niektorých prípadoch sú prekvapivo vhodnejšie ako alternatívy z iných materiálov a stojí za to sa na ne pozrieť z iného uhla pohľadu.

Väčší dôraz treba klásť aj na to, ako s plastami narábame, keď sa zmenia na odpad. Ponúkame preto niekoľko zaujímavých rád a faktov o tomto materiáli, vďaka ktorým sa môžeme správať zodpovednejšie v každodennom živote.

Plast nemusí byť ekologický zloduch

Určite ste sa už stretli s čiernobielym delením materiálov, akými sú sklo, kovy a plasty na dobré a zlé.

V skutočnosti by sa však toto rozdelenie nemalo týkať iba samotného materiálu, ale aj procesov, ktoré súvisia s ich výrobou, transportom či zhodnocovaním. Inak povedané – do úvahy sa berie množstvo energie a zdrojov potrebných na jeho vyrobenie, uhlíková stopa, recyklačný potenciál a účel. „Neexistuje jednoznačné rozdelenie na horší a lepší materiál. Všetky je potrebné používať tam, kde je to vhodné a s rozumom,“ hovorí Katarína Kretter, riaditeľka pre komunikáciu OZV ENVI – PAK.

Plast sa v poslednom období zvykne démonizovať, pravdou však je, že je to ako s ohňom – je dobrý sluha, ale zlý pán. Plasty sú ľahké, odolné a pri ich výrobe, či recyklácii sa nespotrebuje veľa energie. Môžu však mať vážny dopad na životné prostredie, ak sa po použití nespracujú správne. „Dôležité je, čo s nimi urobíme po tom, ako sa stanú odpadom. Ich ďalšie spracovanie a využitie záleží od okamihu, kedy sa rozhodujeme, do ktorého koša ich vyhodíme.“

Prvotným poslaním plastových tašiek bola záchrana lesov

V súčasnosti by iba málokomu napadlo, že plastové tašky boli vymyslené z ekologického dôvodu. Dal ich patentovať Švéd Sten Gustaf Thulina v roku 1965, pretože sa mu nepáčilo plytvanie papierovými taškami. Mali to byť tašky, vďaka ktorým sa predíde vyrubovaniu lesov, vydržia roky a jednoducho si ich strčíte do vrecka, takže ich máte stále pri sebe. Bohužiaľ, tento dobrý úmysel spôsobil výrobu miliónov plastových tašiek na jedno použitie, ktoré väčšinou skončili najmä v riekach, lesoch, či na skládkach.

Viete, čo je to rPet?

Ak ide o prepravu produktov a recykláciu, je dokázané, že plastové fľaše sú tou udržateľnejšou voľbou.

Hmotnosť plastových fliaš je v porovnaní s inými materiálmi niekoľkonásobne nižšia, pri preprave sa teda minie menej paliva. Plastové obaly sú tiež odolnejšie proti nárazu a nemajú tendenciu sa rozbiť, čo značne znižuje celkovú uhlíkovú stopu. „Z hľadiska úspor sú plastové obaly vhodné pri doprave a všade, kde potrebujeme, aby bol obal alebo výrobok odolný a pevný a pritom mal nízku hmotnosť,“ hovorí Katarína Kretter z OZV ENVI – PAK.

Aj pri recyklácii majú plasty nízku energetickú náročnosť. Veľmi efektívnym riešením je plastový materiál rPET, teda recyklovaný polyetylénteref­talát, ktorého výhodou je, že sa dá recyklovať viackrát.

Udržateľný plastový materiál rPET predstavila vo svojich prevádzkach ako jedna z prvých spoločnosť McDonald’s v spo­lupráci so svojím dodávateľom nápojov. Od od polovice júla 2022 v rámci ich udržateľnej stratégie ponúka vodu Rajec 0,5l iba v recyklovaných PET fľašiach. Spoločne s Kofola Česko a Slovensko tak ušetrí ročne McDonald’s na slovenskom trhu až 20 ton plastu a vyše 11 ton oxidu uhličitého.

Po výmene plastového riadu a slamiek za iné alternatívy, spracovávaní 100 % použitého oleja vo väčšine reštauráciách na bionaftu či kompostovaní všetkého biologicky rozložiteľného odpadu, je to ďalšia z aktivít, ktorými sa McDonald’s snaží znížiť svoje emisie. Tým sa chce ešte rýchlejšie priblížiť k globálnemu záväzku z roku 2018, ktorý zahŕňa ambície využívať do roku 2025 všetky obaly určené pre zákazníkov z obnoviteľných, recyklovaných alebo plne certifikovaných zdrojov.

Nová rPET fľaška pramenitej vody značky Rajec / Zdroj: McDonald’s

Existujú huby a plesne, ktoré sa živia plastom

Vedci objavili 90 kmeňov baktérií a plesní, ktoré sú schopné rozkladať plasty. Medzi nimi je aj pleseň Pestalotiopsis microspora z Amazonského pralesa. Ide o prvý známy druh schopný rozložiť polyuretán napríklad z kuchynských špongií alebo penových izolácií na neškodný organický materiál. Dokáže dokonca prežiť aj bez svetla a vzduchu, čo z nej robí jedinečný nástroj na boj s plastovým odpadom na skládkach.

Plast zachraňuje životy

Sú situácie, v ktorých je jednorazové použitie plastov pozitívum. Medicínske pomôcky ako sú rukavice, injekčné striekačky, inzulínové perá a katétre sa po použití vyhadzujú do špeciálneho odpadu, čím sa bráni možnému rozšíreniu chorôb či infekcií spojených s nedostatočnou sterilizáciou pri opakovanom použití. Je to tiež vhodný materiál pre ľudí, ktorí sú alergickí na rôzne typy kovov. „V zdravotníctve sú plasty nenahraditeľné,“ hovorí Katarína Kretter, „Idú ruka v ruke s lepšou hygienou a pritom sú jednoduché na používanie.“

Existujú tiež antimikrobiálne plastové povrchy, ktoré zabíjajú baktérie a regulujú množstvo mikroorganizmov, ktoré sa na nich nachádzajú. Dokážu eliminovať patogény aj keď sa nečistia pravidelne, vďaka čomu sú tak nemocnice bezpečnejšími.

Plastové tašky sú ekologickejšie ako iné alternatívy

Z nosenia bavlnených tašiek sa v posledných rokoch stal obrovský trend. Prekvapivo však nie sú udržateľnejšie ako tie plastové. Môžete ich používať opakovane a pravdepodobne aj dlhšie. Na výrobu bavlny sa však spotrebuje veľa energie a zdrojov. V porovnaní s plastovými taškami by ste ich museli použiť asi 20 000-krát na to, aby sa vyrovnal ich dopad na životné prostredie. To znamená používať jedinú plátennú tašku každý deň po dobu 54 rokov.

Plast pomáha šetriť energiu

Využitie nájdu plasty aj v stavebníctve. Takmer každá budova má dnes už plastové okná, ktoré vďaka svojim vlastnostiam lepšie izolujú vonkajšie prostredie od interiéru. Odhaduje sa, že cez staré okná domu vie uniknúť až 40 % vyprodukovaného tepla. V zime teda s plastovými oknami minieme menej na vykurovanie priestorov a lete stačí menej energie na klimatizáciu.

Šetrenie energie a menej emisií môžeme pozorovať aj pri autách, ktoré obsahujú plastové časti. Tie vážia menej v porovnaní so súčiastkami vyrobenými napríklad z ocele, čím sa auto zásadne odľahčí a zníži sa mu celková spotreba paliva.

Vyčistené a narezané malé vločky plastu / Zdroj: partner Kofoly ČeskoSlovensko Alpla

Plastové výrobky môžu byť lepšie ako iné alternatívy

Plastové vrecká, nádoby, syntetické oblečenie – je jasné, že na prvý pohľad nie sú ekologické či tzv. zero waste. No v momente, keď sa rozhodnete znížiť svoju uhlíkovú stopu, ich nemusíte hneď vyhodiť a nahradiť za ich ekologickú alternatívu. Zo sociálnych sietí sa môže zdať, že musíte mať estetický sklenený cestovný pohár na kávu, bambusové misky a kovové slamky na to, aby ste niečo zmenili. Ak však už máte doma iný variant, vždy je lepšie ho používať čo najdlhšie a potom správne vytriediť. Najväčším problémom je totiž konzumný spôsob života a nakupovanie vecí, ktoré nepotrebujeme. Jednoducho, treba myslieť dopredu a snažiť sa z plastu nevytvárať odpad, ktorý skončí na skládkach.

Najdôležitejšie je zodpovedné používanie plastov

Čo by teda ľudia mali robiť, ak chcú využívať benefity plastov a zároveň nezaťažovať životné prostredie? Určite nakupovať s rozumom a potom plastový odpad triediť, tvrdí Katarína Kretter. „Len vytriedený odpad je možné recyklovať alebo zhodnotiť. Triedenie odpadu však nie je jadrová fyzika, u čoraz viac ľudí je už rutinou. Podľa nášho prieskumu plast vždy alebo často triedi až 93 % Slovákov, pre mnohých je triedenie plastu synonymom separovaného zberu.“

Plastové obaly patria do žltého kontajnera a pred vyhodením ich nemusíte ani umývať. Stačí, ak neobsahujú hrubé zvyšky jedla. Vytriediť sa dajú aj také obaly, ktoré sú zložené z viacerých materiálov, ale plast tam tvorí najväčšiu časť. „A ak ich nie je možné recyklovať dnes, možno to bude možné v budúcnosti. Zatiaľ budú tieto obaly aspoň energeticky zhodnotené, čo je vždy lepšie, ako keby skončili na skládke odpadu,“ vysvetlila na záver.

