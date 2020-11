13. november 2020 Zo Slovenska Platíte vysoké sumy za elektrinu? Čoskoro sa ZÁSADNE zmení jej cena, koho sa to dotkne?

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) ukončil cenové konania na dodávku elektriny pre domácnosti a malé podniky na rok 2021.

Pre domácnosti to znamená zásadný pokles tejto časti koncovej ceny elektriny, a to až do 9 %. Vo štvrtok o tom informoval hovorca spoločnosti Radoslav Igaz.

Úrad podľa hovorcu v ukončených cenových konaniach reagoval na vývoj ceny elektriny na svetových burzách. Predseda ÚRSO Andrej Juris zdôraznil, že sa úradu podarilo v maximálne možnej miere premietnuť úsporu zo zníženia komoditnej ceny elektriny na svetových burzách do zníženia ceny elektriny pre slovenských spotrebiteľov.

Zaplatíme menej

Viac ako o deväť percent klesne cena elektriny v tarife D1 a D2, v dvojtarifnej sadzbe D3, D4 a D5 bude pokles o 8,39 %. Malé podniky budú podľa tarify platiť za elektrinu menej o 4,5 až 5,9 %.

Zníženie sa však netýka koncovej ceny elektriny, ale iba časti za jej dodávku. „Úrad momentálne skúma a preveruje ceny za distribúciu a prenos elektriny, tarifu za systémové služby a tarifu za prevádzku systému, ktoré okrem spomínanej ceny za dodávku tvoria celkovú koncovú cenu elektriny pre spotrebiteľa,“ upozornil Juris.

Ide podľa neho o veľký balík tém s množstvom premenných, ako napríklad výška podpory obnoviteľných zdrojov a kombinovanej výroby elektriny a tepla, náklady na výrobu elektriny z domáceho uhlia, vývoj budúcoročnej spotreby elektriny a dosahy koronakrízy. „Tieto cenové konania úrad uzavrie v najbližších týždňoch,“ dodal predseda ÚRSO.



Zdroj: TASR