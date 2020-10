13. október 2020 MI Ako ušetriť Toto sú najväčší energetickí upíri v domácnosti. Bez nich ušetríte desiatky eur!

Pohotovostný režim stand-by je pohodlný spôsob, ako vypnúť a zapnúť televízor, či počítač. Vedeli ste však, koľko peňazí mesačne vyhadzujete von oknom, ak ho používate?

Zdroj: TASR/AP

Domáce prístroje v stand-by režime spoznáte ľahko – neustále im svieti displej alebo dióda. Ak ste sa ešte nezamysleli nad tým, koľko elektriny odoberajú v tomto režime, mali by ste ste spozornieť.

Až štvrtina účtu!

Nie nadarmo sa im hovorí aj energetickí upíri domácnosti. V tichosti a nepretržite si totiž odoberajú elektrinu zo siete aj vo chvíľach, keď ich vôbec nepoužívate.

Najhoršie je, že človek si zvyčajne vôbec neuvedomuje, koľko ich vlastne doma má a aká je ich spotreba v stand-by režime dokopy. Ak by to totiž bol len jeden – dva spotrebiče, išlo by o zanedbateľné množstvo. Lenže v priemernej domácnosti ich môže byť aj pätnásť.

„Skúste si spočítať, koľko takýchto odsávačov energie – „upírov“ doma máte. Podľa niektorých odhadov táto suma presahuje aj 100 eur ročne,“ píše portál energia.sk.

Dodáva, že podľa štúdie vypracovanej pre americkú neziskovú enviro-organizáciu NRDC „až štvrtinu elektriny v domácnostiach spotrebujú neaktívne zariadenia, ktoré sú vypnuté, v pohotovostnom či spánkovom režime.“ A to už rozhodne nie je zanedbateľná suma!

Starú TV vymeňte

A ktoré zariadenia vám vyciciavajú rodinný rozpočet najviac? Záleží to, samozrejme, od typu a veku spotrebiča. Opäť platí, že čím novší model, tým je úpornejší nielen počas prevádzky, ale aj v stand-by režime.

Preto je z tohto hľadiska najväčšou chybou, ak používate starý televízor a počítač s CRT obrazovkou. Investícia do kúpy nového modelu sa vám vyplatí.

„Až 70 % energie sa dá usporiť výmenou starého monitora počítača za nový LED, ktorý má navyše dlhšiu životnosť,“ uvádza energia.sk.

Pridáva aj informáciu od Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, podľa ktorej typický, stredne veľký starší televízor má príkon 100 W, ak je zapnutý. Po vypnutí diaľkovým ovládačom odoberá v priemere 5 W.

„Ak budete sledovať televíziu 1 hodinu denne a v ostatnom čase je v pohotovostnom režime, zaplatíte celkovo viac za spotrebu, keď je televízor vypnutý, než keď je zapnutý.“ A to už je dosť dobrý argument na hľadanie riešenia.

Hitparáda upírov

Energetických upírov je však v domácnosti oveľa viac. Portál krotiteliaener­gií.sk uvádza prehľadnú tabuľku, kde je možné si vypočítať ich kumulovanú spotrebu.

Tu je výber najväčších tichých žrútov energie v stand-by režime podľa portálu Krotitelia energií. V zátvorke je spotreba energie vyjadrenej v eurách za rok: „Modem (11,85), TV Set-top box (10,43), notebook na nabíjačke (5,45), televízia (4,5), veža – audio systém (4,98), DVD (3,08).“

V celkovom zozname ich je oveľa viac, a ak sa nachádzajú všetky v jednej domácnosti, ročný účet za pohotovostný režim sa môže vyšplhať na viac ako 66 eur.

Riešenie je pritom jednoduché – ak je to možné, spotrebiče natvrdo vypínajte alebo vyťahujte zo zásuvky. Dobrým pomocníkom je pritom predlžovačka s viacerými zásuvkami, na ktorej je jeden centrálny vypínač. Jedným ťahom tak môžete vypnúť a zapnúť viacero pripojených spotrebičov.

Zdroj: Dnes24.sk