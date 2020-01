26. január 2020 Jakub Forgács Zo Slovenska Po Banskobystrickom kraji sa zdvihla vlna solidarity: Autobusy nepremávajú, pomáhajú si ľudia

Ľudia ukázali, že v kritickej situácii si dokážu pomáhať. Priamo na Facebooku ponúkajú odvoz tým, ktorí sa ako nemajú dostať do práce či nemocnice.

Mnohí obyvatelia Banskobystrického kraja sa pasujú s problémami. Od soboty nepremáva väčšina prímestských autobusov SAD Zvolen, ktorá ich prestala zabezpečovať po tom, ako samosprávny kraj podal na súde námietku proti tzv. Kotlebovým dodatkom. Tými kraj predĺžil dopravcovi pôvodnú zmluvu o päť rokov, pričom súd v decembri určil, že bola uzatvorená v rozpore so zákonom. V hre sú však aj zálohové platby za prepravu, o ktorých kraj tvrdí, že nezodpovedajú reálnym nákladom.

Bezradní ľudia

Na sociálnych sieťach sa ozývajú viacerí, ktorí sa v sobotu nemali ako dostať do práce či nemocnice. Pokiaľ sa nič nezmení, situácia sa začiatkom týždňa pravdepodobne ešte zhorší, keďže do školy a práce budú musieť cestovať tisíce ľudí z dedín, do ktorých nepremávajú vlaky a ani zrušené autobusy.

Kým niektorí majú vlastné auto a problémy až tak necítia, mnohí sú bezradní. Ľudia však ukázali, že v kritickej situácii si dokážu pomáhať. Nájdu sa takí, ktorí ponúkajú odvoz pre druhých priamo v komentároch pod článkami. Iní zakladajú stránky či skupiny, kde ľudia píšu, kedy a kam sa potrebujú dostať a kto chce a môže, ponúkne im odvoz, prípadne rovno uvedie, že „zdieľa“ svoju jazdu.

Solidarita na sociálnych sieťach

Facebooková stránka Odvez svojho suseda získala za pár hodín tisíce fanúšikov. Ako sme sa dozvedeli, stránka je iniciatívou Banskobystrického samosprávneho kra­ja.

„Využívame všetky zákonné prostriedky na to, aby sme verejnú dopravu v kraji čo najskôr obnovili. Zatiaľ sa negatívne dôsledky výpadku prímestských liniek snažíme aspoň zmierniť, okrem iného aj prevádzkovaním tejto facebookovej stránky. Máme veľkú radosť, že toľko obyvateľov a obyvateliek kraja je ochotných pomôcť,“ uviedol pre spravodajský portál Dnes 24 jedna z administrátoriek stránky Andrea Nina Gašparovičová.

Okrem spomínanej stránky si ľudia pomáhajú s odvozom napríklad aj v skupine BB SK Odvez suseda, v rôznych skupinách o spolujazde, v skupinch jednotlivých obcí aj v spomínaných komentároch priamo pod článkami k vzniknutej situácii.

