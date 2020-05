24. máj 2020 Šport Zo Slovenska Po pandémii sme zostali s kilami navyše. Kedy si zacvičíme vo fitnescentrách?

Podľa ministra zdravotníctva sú fitnescentrá z hľadiska pandémie nového koronavírusu veľmi rizikové miesta. Dočkáme sa ich otvorenia ešte tento rok?

Ľudia sa počas pandémie nového koronavírusu venovali športu menej ako zvyčajne, viac sa stresovali a viac aj maškrtili. Prírastok na hmotnosti najčastejšie pripisovali predvečernému aperitívu a čokoláde. Napríklad Francúzi pribrali počas viac ako siedmich týždňov karantény v priemere 2,5 kilogramu.

Vyplýva z prieskumu verejnej mienky vykonaného inštitútom IFOP, v ktorom sa uvádza, že muži a ženy „hrešili“ rovnako.

Šport v interiéri

Ruku na srdce, koľko ste počas pandémie maškrtili vy? Kilečká išli hore, okrem domáceho cvičenia, ku ktorému sa prinúti len málokto z nás, nebolo kde zhadzovať.

Našťastie, o prípadnom otvorení fitnescentier by sa malo podľa štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR Ivana Husára hovoriť už 3. júna. Potvrdil tak avízo, ktoré na sociálnej sieti zverejnil štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Martin Klus. Ten napísal, že „od 3. júna by opäť mali začať fungovať fitnescentrá“.

Podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího sú ale fitnescentrá z hľadiska pandémie nového koronavírusu veľmi rizikové miesta. Najskôr je podľa neho potrebné si počkať, ako Slovensko zvládne 4. fázu uvoľňovania opatrení prijatých pre ochorenie COVID-19.

Vo fitnescentrách v uzavretom priestore sa podľa ministra zhromaždia ľudia, ktorí cvičia a „hyperventilujú“. „Bez ohľadu na koronakrízu, všetci tam dýchame vzduch, ktorý si vydýchame. Ide o veľmi rizikové miesta, kde je prítomný aerosól. Športovať s ochranným rúškom je extrémne náročné a bez rúška by to bolo veľmi nebezpečné,“ vysvetlil Krajčí. Podotkol však, že nikomu sa nebráni športovať v exteriéri.

Bezpečná prevádzka

Husár upozornil, že o otvorenie fitnescentier bojuje rezort už dlhšie. „Už keď sa otvárali vonkajšie športoviská, snažili sme sa umožniť podmienky na otvorenie posilňovní a fitnescentier, pretože sme presvedčení, že kontrola dodržiavania hygienicko-bezpečnostných podmienok je v tomto prostredí ľahko zrealizovateľná a kontrolovateľná,“ povedal štátny tajomník. „Nie je problém dodržať maximálny počet osôb, rozstupy i dezinfekciu náradí a strojov, nebol by podľa mňa problém ani v tom, že by boli zatvorené vo fitkách šatne a toalety,“ dodal.

Podľa Husára dokonca aj majitelia fitnescentier spolu s rezortom vypracovali súbor usmernení pre bezpečnú prevádzku, epidemiológovia však návrh zatiaľ neodobrili. Husár tak verí, že v nasledujúcich dňoch po analýze vývoja po ďalšej vlne uvoľnenia opatrení bude možné vyhovieť i tejto požiadavke a otvoriť ďalšie športoviská.

Poznamenal v tejto súvislosti, že každý deň dostáva žiadosti športových zväzov a združení, dokonca i s vypracovanými smernicami hygienicko-bezpečnostných pravidiel. „Riešime to, predkladáme to na posúdenie epidemiológom, bojujeme za to každý deň,“ dodal Husár.

Wellness a kúpaliská

Minister Krajčí predpokladá, že v ďalšej fáze dôjde skôr k uvoľneniu protiepidemických opatrení v prípade wellness zariadení s exteriérovými kúpaliskami. „Musí to byť ale v exteriéri. Pokiaľ sú to interiérové priestory, bude tam stále platiť to, čo aj pre fitnescentrá,“ spresnil. Všetko bude podľa slov ministra záležať na rozhodnutí hlavného hygienika SR a expertnej epidemiologickej skupiny. „Za mňa, čo sa týka exteriérových kúpalísk, môžem povedať, že tie uvoľnenia určite prídu,“ podotkol.

Majitelia fitnescentier chystajú protest

Majitelia fitnescentier, ktoré sa nedostali ani do štvrtej fázy uvoľňovania opatrení a stále sú zavreté, sa rozhodli štrajkovať. V pondelok 25. mája ráno sa treba v Bratislave opäť pripraviť na dopravné problémy.

Majitelia fitnescentier chcú o 6.30 h zablokovať vstup do hlavného mesta. „Dôvodom je ignorovanie súčasnej situácie 2300 prevádzok na Slovensku, ktoré vytvárajú takmer 20 tisíc pracovných príležitostí,“ uviedol Pavel Kiseľ z Únie fitness centier Slovenska.

