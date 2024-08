31. august 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Po víkende bude ešte HORÚCEJŠIE: Pripravte sa na +37 °C! KEDY sa konečne ochladí? Víkend prinesie extrémne horúčavy, no po ňom sa ešte viac oteplí! Kedy nastane zmena?

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Na prelome augusta a septembra nás čakajú väčšie horúčavy, ako sa pôvodne očakávalo. Počasie, ktoré nás na začiatku septembra čaká bude nezvyčajné, až extrémne.

Prázdniny ukončí doslova tropický víkend. Teploty by po oba dni mali vystúpiť až k hranici +35 °C.

„V priebehu zajtrajšieho dňa by sa v horských oblastiach mala v oveľa väčšej miere vytvárať kopovitá oblačnosť a hrozia početnejšie búrky z tepla, ktorý by mohli byť aj nebezpečnejšie. Hrozí totiž opäť to, že búrky budú stacionárnejšie, čo môže prinášať prívalové zrážky,“ uvádza iMeteo.sk.

Bude to extrémne!

„Predpoveď počasia naznačuje, že začiatok nového týždňa bude na našom území ešte teplejší, ako sa pôvodne očakávalo. Zintenzívni sa príliv teplejšieho vzduchu a vzduchová hmota by mala byť suchšia, čo spôsobí, že vzduch sa môže ohriať ešte výraznejšie,“ uvádza server.

Až do stredy by mohli teploty prekonávať hranicu +35 °C. Navyše, v najteplejších oblastiach západného Slovenska hrozí, že sa teplota môže dostať až k hodnote okolo +37 °C.

Kedy sa konečne ochladí?

„Na obzore je však už aj ochladenie a koniec týchto mimoriadnych horúčav a suchého počasia. Predbežne to vyzerá tak, že k zmene počasia dôjde najskôr v druhej polovici budúceho týždňa, predbežne v piatok,“ píše portál.

Podľa iMeteo.sk by mali prísť búrky a následne by sa malo pomaly ochladzovať. Už budúci víkend by mali teploty klesnúť pod 30 stupňov a postupne sa zrejme ochladí pod hranicu +25 °C.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk