7. január 2020 Eliška Šándorová Správy Po vlne sneženia prichádza citeľná zmena počasia

Slovenska čaká v najbližších dňoch stabilnejší charakter počasia. Pár dní však ešte pocítime silné mrazivé noci.

Zdroj: TASR

Meteorológovia v nedeľu na Lomnickom štíte zaznamenali najnižšiu teplotu v rámci polroka, a to –20 stupňov Celzia. Na sociálnej sieti o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Nízke teploty by sa mali v utorok (7. 1.) vyskytnúť v slovenských okresoch ako Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Brezno, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča a Spišská Nová Ves od polnoci do deviatej hodiny ráno. Teplota by sa mala pohybovať medzi –15 až –16 stupňov Celzia.

Po vlne sneženia nás však čaká stabilnejší charakter počasia a to počas niekoľkých nasledujúcich dní.

Počasie totiž v našej oblasti začne ovplyvňovať tlaková výš a tá bude mať dominantný vplyv na počasie u nás počas niekoľkých dní. „V nasledujúcich dňoch čaká naše územie prevažne jasné až polooblačné počasie. Zrána nás čaká v nižších polohách miestami hmla alebo nízka oblačnosť, ktorá sa môže udržať aj po celý deň,“ informuje iMeteo.sk.

Teploty sa v nasledujúcich dňoch budú pohybovať od –3 do +4 °C. V noci budú teploty klesať aj pod –10 °C.

Zdroj: iMeteo.sk

