Čaká nás ZMENA počasia: Zabudnite na sneh, PRIPRAVTE sa na poľadovicu a potom na OTEPLENIE!

Ako na hojdačke! Tak to v týchto dňoch vyzerá s počasím na Slovensku. Po výdatnom snežení prichádza v západnej časti našej krajiny oteplenie!

Na celom Slovensku sa môže až do pondelka (23. 1.) rána tvoriť poľadovica. V strede a na východe treba počítať aj s hmlou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.

Naďalej platia aj hydrologické výstrahy pred povodňami. Pre Michalovce platí najvyšší – tretí stupeň, výstraha druhého stupňa platí pre Trebišov bez Roňavy. Prvostupňová hydrologická výstraha je vydaná pre Levice-východ.

Ako píše portál o počasí imeteo.sk, obyvatelia juhozápadného Slovenska sa v nedeľu zobudili na väčšine územia do bieleho rána, na niektorých miestach dokonca výraznejšie nasnežilo prvýkrát v tejto zimnej sezóne. „Zlou správou však je, že tento sneh si na juhozápade neužijú dlho. Prichádza totiž oteplenie,“ informujú.

„Sneženie v skorých ranných hodinách dorazilo aj do nášho hlavného mesta, na Záhorie, do Nitry, do Galanty či Štúrova,“ píšu odborníci.