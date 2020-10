Dnes o 20:23 Zo Slovenska Počas testovania na Orave a v Bardejove zatiaľ zachytili 1506 nakazených, vrátane sestier

Situácia v súvislosti s výpadkom personálu v bardejovskej nemocnici sv. Jakuba je stále komplikovaná. Momentálne je podľa slov riaditeľa Mariána Petka 90 zamestnancov práceneschopných z hľadiska, že sú pozitívni na ochorenie COVID-19 alebo sú na OČR.

Nakazené zdravotné sestry

„Dnes sme testovali našich zamestnancov a chceme pokračovať aj zajtra. Žiaľ, musím konštatovať, že sme objavili osem zdravotných sestier, ktoré sú pozitívne testované. Aj keď nemajú žiadnu symptomatológiu, musia odísť domov a to nám ešte viac komplikuje situáciu,“ uviedol Petko.

Aktuálne majú v nemocnici hospitalizovaných 35 pacientov s ochorením COVID-19 a sú podľa jeho slov na hrane z hľadiska možného prijímania pacientov.

Ako povedal, majú pripravené rehabilitačné oddelenie, kde by mohlo vzniknúť 16 lôžok pre pacientov s ľahším priebehom ochorenia COVID-19. Keďže však museli personál presunúť na interné a chirurgické oddelenie, nemajú voľných lekárov.

„Požiadali sme o pomoc okresný úrad v zmysle núdzového stavu a presne sme aj definovali, akých lekárov a sestry potrebujeme. Zatiaľ sme lekára nedostali do ponuky žiadneho,“ skonštatoval Petko.

Podľa štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Petra Stachuru, ktorý v piatok navštívil bardejovskú nemocnicu, ide o komplexný problém.

„Snažíme sa regionálne nemocnice rozšíriť natoľko, aby hlavne ventilované lôžka boli pre pacientov zabezpečené. Ministerstvo pripravuje personálnu stratégiu. Myslím, že dnes už bola vydaná pre jednotlivé nemocnice, aby vedeli, aké odporúčania im dávame v otázke personálneho manažmentu,“ uviedol Stachura.

Matovič je spokojný

Počas prvého dňa pilotnej fázy testovania na ochorenie COVID-19 v okresoch na Orave a v Bardejove sa do 17.00 h zachytilo 1506 nakazených ľudí. Ide o 3,63 percenta z 41 433 testo­vaných ľudí.

Na brífingu o tom informoval premiér Igor Matovič (OĽANO). Predpokladá, že do 20.00 h by sa mohlo otestovať 60-tisíc ľudí, teda tretina obyvateľov regiónov, kde sa testuje.

„Vyzerá to, že spôsob, ktorý sme zvolili, je 25-krát rýchlejší pri identifikácii infekčných ľudí pri ochorení COVID-19, ako doterajší postup, ktorý sme zvolili a ktorým fungujú v podstate všetky krajiny na svete, a to je RT-PCR testovanie,“ zhodnotil predseda vlády.

Poukázal pritom na obmedzené kapacity pri klasickom testovaní. PCR testami sme podľa neho v testovaných okresoch schopní odhaliť 230 pozitívnych den­ne.

Premiér tiež vyzval ľudí, ktorí mali negatívny výsledok, aby sa naďalej správali zodpovedne. „Čo nás môže vrátiť úplne späť do toho istého problému, v akom sa dnes Orava a Bardejov nachádzajú, je to, ak ľudia, ktorí prejdú cez test a neboli dnes infekční, si budú myslieť, že nie sú a nebudú už dnes, zajtra, pozajtra nebezpeční pre svoje okolie,“ upozornil.

Čím viac, tým lepšie

Matovič naďalej verí, že celoplošné testovanie je efektívnym liekom na zvládnutie pandémie. Potrebné však je, aby sa ho v oboch termínoch zúčastnilo čo najviac obyvateľov, ideálne 80 – 90 percent ľudí.

Celkovo sa podľa premiéra prihlásilo 19-tisíc zdravotníkov – dobrovoľníkov. Mnohí však môžu pomáhať pri testovaniach len určitý čas. Preto ich bude naďalej prosiť o pomoc pri ďalších termínoch.

V okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov od piatka do nedele realizujú pilotnú fázu celoplošného testovania na ochorenie COVID-19. Odberné miesta sú otvorené v čase od 8.00 do 12.00 h a od 13.00 do 20.00 h. Otestovať by sa malo celkovo 180-tisíc osôb.

Na testovaní sa podieľajú stovky vojakov, policajtov, hasičov, zdravotníkov a administratívnych pracovníkov. Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa má konať od 30. októbra do 1. novembra a 6. až 8. novembra, vždy od piatka do nedele.

