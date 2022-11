Zdroj: TASR/Dano Veselský Pocítime výrazné ZHORŠENIE počasia! Na čo sa treba pripraviť? Už niekoľko dní v Európe panuje veľmi pokojné a stabilné počasie. 2. november 2022 ELA Rôzne

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Do našej oblasti aktuálne prúdi od juhozápadu teplejší a vlhší vzduch. To sa prejavuje na hmle a nízkej oblačnosti, ktorá sa v uplynulých dňoch vyskytuje predovšetkým na juhu, západe a východe Slovenska. Preto v týchto oblastiach počasie zas také príjemné nie je.

Nezvyčajné počasie

V skutočnosti je to však veľmi nezvyčajné počasie. Vzduchová hmota, ktorá do našej oblasti prúdi, je v porovnaní s dlhodobým normálom aj o viac ako 10 °C teplejšia. To sa však prejavuje najskôr na severe, kde sa oblačnosti počas dňa vyskytuje najmenej, informuje iMeteo.sk.

Takéto teplé počasie by malo na našom území zotrvávať do štvrtka. Naďalej počítajte s tým, že teploty budú veľmi závisieť na oblačnosti.

„Na miestach, kde bude hmlisto, sa budú teploty pohybovať pod +15 °C, avšak na miestach so zmenšenou oblačnosťou pôjdu teploty až k +20 °C. Tomuto teplému počasiu je však čoskoro koniec. Počasie chystá zásadnú zmenu v doterajšom charaktere počasia, ktorá príde v priebehu piatka,“ dodáva iMeteo.

Čakajte výdatnejší dážď a ochladenie

Niekoľko dní počasie ovplyvňovali oblasti vysokého tlaku vzduchu, no tomu je koniec. V piatok počasie začne ovplyvňovať studený front spolu s presúvajúcou sa oblasťou tlakovej níže, ktorá prinesie aj na Slovensko pomerne výdatné zrážky, ktoré nás čakajú celý piatok a aj sobotu.

Pôjde o prvé výraznejšie zrážky po niekoľkých týždňoch, ktoré by mohli na Slovensko priniesť od 10 až do 40 mm zrážok. Nie je však vylúčené, že na náveterných stranách budú zrážky aj o čosi výdatnejšie. Na hrebene Tatier sa vráti sneženie.

Okrem výrazných zrážok sa pripravte aj na pomerne zásadné ochladenie. Najchladnejšie bude počas víkendu, kedy sa maximálne teploty len v tých najteplejších regiónoch Slovenska dostanú nad hranicu +10 °C.

Pozitívnou správou je však to, že teploty by už v ďalších dňoch mali smerovať opäť nahor.

Zdroj: iMeteo.sk