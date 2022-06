4 Galéria Zdroj: RMHC Podajte pomocnú ruku deťom v nemocniciach Držanie za ruku pri skákaní na obrubníku, spoločné prechádzky a opekačky v lese, obľúbené jedlo od mamy, odvaha, s ktorou vyhnal otec strašidlo spod postele. Všetci máme spomienky na bezstarostný detský svet, ktoré nám vyčaria úsmev na perách a ku ktorým sa radi v duchu vraciame aj v dospelosti. 1. jún 2022 Tlačové správy

Nie každé dieťa má však také šťastie. Kúpou samolepky v tvare detskej ručičky od neziskovej organizácie Ronald McDonald House Charities (RMHC) môžete aj vy pomôcť rodinám hospitalizovaných detí byť spolu a zažiť krajšie chvíle.

Situácia v slovenských nemocniciach

Detské oddelenia sú plné detičiek, ktoré boli vytrhnuté zo svojho bezstarostného života. A zatiaľ čo by sa mali hrať s hračkami vo svojej izbe alebo sa naháňať v škôlke, či škole s rovesníkmi, väčšinu času trávia v sterilnom prostredí nemocnice. Všetko je pre ne cudzie. Namiesto krúžkov chodia na vyšetrenia. A aj keď sú tam lekári a sestričky preto, aby im pomáhali, nedokážu nahradiť rodičovskú lásku a blízkosť.

Mnoho ľudí pravdepodobne spomína na to, ako počas ich detskej choroby rodičia sedeli vedľa postele, rozveseľovali ich, nosili čaj a lieky, a čakali, kým sa im nepolepší. Rodičia či sprevádzajúce osoby hospitalizovaných detí by im tiež boli najradšej stále na blízku, podmienky však často nie sú priaznivé. Niektoré oddelenia slovenských nemocníc nemajú priestory na ubytovanie rodičov priamo pri detskom lôžku. Najmä menší pacienti môžu znášať podobné odlúčenie od rodiny veľmi ťažko, preto sa rodičia často rozhodnú tráviť noci v kresle a domov sa chodia len osprchovať a najesť. Pritom by radi boli po celý čas pri svojom dieťati.

Každoročná akcia Ručičky

Túto situáciu sa snaží zmeniť nezisková organizácia RMHC. Tá už viac ako 19 rokov pomáha rodinám zlepšiť podmienky v slovenských nemocniciach počas ťažkých chvíľ, spríjemniť proces uzdravovania a tvoriť krajšie spomienky.

Darí sa im to aj vďaka viacerým aktivitám v prevádzkach McDonald's, ktoré zbierajú potrebné dotácie na pomoc. Jednou z nich je každoročná zbierka Ručičky, ktorú aj tento rok RMHC spúšťa symbolicky na Medzinárodný deň detí. Zákazníci reštaurácií McDonald's po celom Slovensku si počas nej môžu k jedlu zakúpiť samolepku v tvare detskej ručičky a podať tak pomocnú ruku hospitalizovaným deťom a ich rodinám.

K dispozícii sú dva druhy samolepkových ručičiek, z ktorých každá predstavuje inú výšku finančného príspevku. Žltá ručička bude dostupná za 1 euro, špeciálnou limitovanou ručičkou – v počte len 5 000 kusov – môžete prispieť sumou 5 eur.

Samolepky si následne môžete nechať alebo ich podpísané tradične nalepiť v McDonald's na určené miesto ako symbol pomoci. Svoju podporu môžete vyjadriť aj tým, že si ju nalepíte napríklad na auto či laptop. Charitatívna aktivita v prevádzkach McDonald's bude trvať počas celého júna 2022.

Spoločne pomôžeme rodinám malých pacientov zostať spolu

Celá vyzbieraná suma zo zbierky nalepovacích ručičiek je určená na zlepšovanie podmienok hospitalizovaných detí a ich rodín v slovenských nemocniciach. V minulom roku sa podarilo získať až 115 402 eur, ktoré boli využité na vynovenie nemocničných izieb, oddychových zón a na zabezpečenie nového zariadenia a moderných prístrojov.

Príspevky na rozsiahle rekonštrukcie detských oddelení získali od RMHC už viaceré nemocnice naprieč celým Slovenskom. Naposledy sa podarilo zrealizovať projekty v nemocniciach v Banskej Bystrici, Bratislave či v Martine. Deťom a ich blízkym priniesli vďaka vynoveným priestorom pocit blízkosti domova.

Vyšší komfort však nezlepšuje atmosféru v nemocniciach len pre rodiny malých pacientov, ale aj pre lekárov, odborných pracovníkov a pedagógov. „Prerobené prostredie nám prinieslo veľký úžitok. Rodičia aj personál sú lepšie naladení, v dôsledku čoho aj deti znášajú hospitalizáciu lepšie,“ tvrdí MUDr. Tomáš Turčan, všeobecný lekár pre deti a dorast z Univerzitnej nemocnice v Martine. „Rodičia detí hospitalizovaných na zrekonštruovanom oddelení nám mnohokrát vyjadrujú podporu a povzbudzujú nás, aby sme pokračovali v podobných projektoch.“

Aby deti mali krajšie spomienky

Pomoci od RMHC sa tešia aj v Národnom ústave detských chorôb na bratislavských Kramároch.

„Každá choroba spôsobuje človeku stres, deťom o to viac, lebo nevedia, čo ich v nemocnici čaká. Sú v cudzom prostredí a pokiaľ sú oddelené od rodičov, zvyšuje sa aj riziko psychickej traumy. RMHC vytvára podmienky na to, aby mohli byť počas hospitalizácie príbuzní v blízkosti dieťaťa,“ vysvetľuje MUDr. Robert Vetrák, dlhoročný detský lekár, člen Správnej rady RMHC a bývalý riaditeľ NUDCH v Bratislave. „Dieťa má tak oporu a minimalizujú sa nepríjemné zážitky počas diagnostiky a liečby v nemocnici.“

Vďaka charitatívnym aktivitám neziskovej organizácie Ronald McDonald House Charities postupne vzniká v slovenských nemocniciach prostredie, ktoré sa snaží čo najviac pripomínať teplo láskavého domova. Vo veľkom sa rekonštruujú spoločné priestory, ktoré slúžia ako škola, škôlka, jedáleň či herňa. Izby sú navrhnuté tak, aby mohli byť rodičia viac prítomní v živote malých pacientov a pozitívne vplývať na ich zotavenie. Aj keby to bolo len čítanie rozprávok pred spaním, spomienku na to si tí najmenší budú nosiť so sebou po celý život.

