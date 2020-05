3. máj 2020 MAK Zo Slovenska Zo zahraničia Podcast Výber24: Pellegrini chce šéfovať Smeru. Ak ho nezvolia za predsedu, odíde zo strany.

4. máj 2020

Na Slovensku pribudol jeden človek nakazený koronou a celkovo tak evidujeme 1408 nakazených. Vykonali už takmer sto tisíc testov. Pribudlo 11 vyliečených pacientov a doteraz sa spolu vyliečilo 619 ľudí. Žiadna obeť nepribudla.

Prenajímatelia obchodných priestorov v nákupných centrách a malí obchodníci vyzvali vládu na dialóg a odbornú diskusiu o problémoch tohto sektora. Nepáči sa im zámer otvoriť tieto prevádzky až v poslednej fáze uvoľňovania opatrení a žiadajú aj pomoc štátu pri úhradách nájomného. Prenajímateľom a obchodníkom chýba odborná diskusia.

Premiér Igor Matovič pripustil, že deti by mohli mať počas letných prázdnin možnosť aspoň mesiac chodiť do škôl a dobehnúť zameškané učivo. Matovič vyhlásil, že nie všetky deti mali počas krízy rovnaké možnosti venovať sa štúdiu vzhľadom na pomery, z akých pochádzajú.

Otázka nového šéfa Generálnej prokuratúry by sa mala vyriešiť do leta. Šéf SaS Richard Sulík deklaroval, že jeho strana podporí každého z kandidátov, ktorí sú „na stole“, pričom medzi nimi nepriamo spomenul aj Daniela Lipšica, ktorý má byť údajne favoritom premiéra Matoviča. Ak bude Lipšic naozaj kandidovať, bude sa kvôli nemu meniť zákon.

Podpredseda Smeru Richard Raši si myslí, že debata o smerovaní strany a o generačnej obmene je namieste. Budúcnosť Petra Pellegriniho je z jeho pohľadu pozitívnym signálom pre stranu. Pellegrini údajne navrhne na predsedníctve strany skorší termín snemu, na ktorom by sa mal voliť nový predseda. „Ak by ma v Smere za predsedu nechceli, bolo by divné, keby som tam po sneme zostal," načrtol Pellegrini svoje ďalšie kroky. Pellegrini si tiež myslí, že Smer by mal na predsedu ľudskoprávneho výboru navrhnúť iného kandidáta ako Ľuboša Blahu, ktorého parlament už päťkrát nezvolil.

Tri a pol milióna infikovaných a takmer štvrťmilióna obetí – to sú aktuálne čísla o šírení koronavírusu vo svete. V oboch rebríčkoch naďalej kraľujú Spojené štáty, kde je milión 200 tisíc prípadov a necelých 70 tisíc obetí. V Západnej Európe sa situácia postupne stabilizuje, za nedeľu hlásili zo Španielska najmenej obetí za tri týždne a Taliansko hlási najnižší počet úmrtí od začiatku karantény. Počet úmrtí klesol tretí deň po sebe aj vo Veľkej Británii. V Poľsku v pondelok otvoria nákupné centrá, veľké obchody aj ubytovacie zariadenia.

Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo vyhlásil, že existuje „veľké množstvo“ dôkazov o tom, že nový koronavírus pochádza z laboratória v čínskom meste Wu-chan, odkiaľ sa do sveta rozšírila súčasná pandémia infekčnej choroby COVID-19. Prezident Donald Trump trvá na tom, že Peking tajil dôležité informácie o prepuknutí choroby, a žiada, aby za to Čína niesla „zodpovednosť“.

Britská vláda mala pripravenú stratégiu pre prípad, že by došlo k úmrtiu predsedu vlády Borisa Johnsona, ktorý po nákaze koronavírusom skončil v nemocnici na jednotke intenzívnej starostlivosti. Johnson sa z ochorenia vyliečil a už sa teší z novonarodené­ho syna.

Nezdá sa, že by severokórejský vodca Kim Čong-un podstúpil nejaký operačný zákrok. Kim sa v piatok po troch týždňoch znovu objavil na verejnosti, keď sa už špekulovalo o jeho úmrtí. Americký prezident Trump sa správe potešil a vyhlásil, že Kimovi zatelefonuje.

Dnes šport a blázon na záver v jednom: Bývalý argentínsky futbalista Diego Maradona vyzval Boha, aby zastavil pandémiu koronavírusu. Opäť pri tom použil výraz „Božia ruka“, ktorou sa preslávil na Majstrovstvách sveta 1986 v Mexiku. „Žiadam, aby táto ruka ukončila pandémiu, aby ľudia mohli znovu žiť svoj život, byť zdraví a šťastní,“ uviedol Maradona.

Po chladnom víkende sa mierne oteplí, pondelok by mal byť bez zrážok. Prevažne polooblačno, prehánky ojedinele len v horských oblastiach. Západnú Európu naopak čaká mimoriadne teplé počasie s teplotami cez 35 °C.

