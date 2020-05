3. máj 2020 Marek Kravjar Správy Zo Slovenska Pellegrini: Ak nenahradím Fica, bolo by divné v Smere ostať!

Bývalý premiér sa už rozhodol. Na nasledujúcom sneme Smeru vyzve o post predsedu strany Pellegrini Fica.

Zdroj: TASR

To, o čom sa už dlho pošuškávalo, sa stane realitou. Expremiér Peter Pellegrini bude kandidovať na post predsedu Smeru-SD. Povedal to v relácii TV Markíza Na telo s Michalom Kovačičom.

Pellegrini by privítal, aby sa snem Smeru, kde sa bude voliť nový predseda, konal v septembri. Aj vzhľadom na situáciu s pandémiou, keďže sa očakávajú stovky delegátov.

„Môžem ponúknuť strane Smer nejaký výkon, zdá sa, že voliči štýl mojej práce vnímajú pozitívne, a bude na našich straníkoch, aby si vybrali, pod akou politikou bude Smer fungovať nasledujúce štyri roky,“ hovorí Pellegrini zrejme aj na margo vyhlásenia poslanca Roberta Fica, ktorý nateraz sedí na predsedníckej stoličke, že žiadnych „slniečkarov“ v strane nechce.

„Nie je dôležité rozloženie v poslaneckom klube, ale dôležité sú štruktúry. Okresní predsedovia, delegáti z okresných miest. Ak by som necítil takúto šancu, tak by som do takého súboja nešiel,“ dodal Pellegrini a potvrdil aj to, že ak bude v boji s Ficom neúspešný, stranu opustí.

„Ak by ma v Smere nechceli, bolo by divné, keby som tam po sneme zostal," načrtol svoje ďalšie prípadné kroky.

„Smer môže byť na politickej scéne ďalších 20 rokov a bolo by to veľmi fajn. Ja by som bol nerád, aby Smer skončil ako HZDS,“ dodal Pellegrini.

Vzápätí sa aj vyhranil voči Ficovi v zásadnej veci. Myslí si, že Smer by mal navrhnúť iného kandidáta na predsedu ľudskoprávneho výboru ako Ľuboša Blahu. Toho parlament už opakovane nezvolil.

Zdroj: Dnes24.sk