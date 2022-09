Podľa Nostradama si Karol III. dlho nepovládne: Nahradiť ho má prekvapivý následník!

Proroctvá francúzskeho astronóma a veštca Nostradama boli interpretované už mnohokrát a rôznymi spôsobmi. Napriek tomu, že ich výklad je veľmi subjektívny, veľa ľudí po celom svete verí, že Nostradamus naozaj predpovedal veľa skutočných udalostí v dejinách ľudstva.

Jeden z najnovších výkladov proroka tvrdí, že vopred poznal i osud anglickej kráľovskej rodiny. O tej sa v tejto dobe zvlášť veľa hovorí. Nastali totiž prevratné udalosti a po desaťročiach vládnutia skonala kráľovná Alžbeta II. Novým kráľom sa stal jej syn Karol III. a práve tomu Nostradamus nepredpovedá dlhé vládnutie.

Autor Mario Reading, ktorý sa dlhodobo zaoberal Nostradamovými tvrdeniami, hovoril o prekvapivom nástupcovi trónu. Píše o tom DailyStar.

Reading zomrel ešte v roku 2017, vo svojej poslednej knihe ale stihol načrtnúť veštbu týkajúcej sa anglického panovníka. Nostradamus podľa Readinga odhadoval, že kráľovná zomrie vo vysokom veku, viac než 90 rokov. Jej následník, v tomto prípade Karol III., má ale zostať na tróne len veľmi krátko a meno ďalšieho kráľa bude veľkým prekvapením.

Nástupcom Karla III. by mal byť po správnosti jeho prvorodený princ William. To by však žiadnym prekvapením nebolo. Nostradamus naznačil, že vládnuť bude iný muž než ten, od ktorého to všetci čakajú.