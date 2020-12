4. december 2020 Zo Slovenska Podpásovka pre živnostníkov? Iba rok si užili zníženú sadzbu dane z príjmov vo výške 15 %

Zvýšenie daňového zaťaženia je trestom za aktivitu podnikateľov v období hospodárskej recesie, tvrdí Slovenský živnostenský zväz (SŽZ).

SNS protestuje

Mimoparlamentná SNS odmietla zvýšenie dane z príjmu podnikateľom a živnostníkom, ktoré v stredu schválila Národná rada SR. Zmeny sa dotknú podnikateľov, ktorých zdaniteľné príjmy nepresahujú 100-tisíc eur.

Tí si od začiatku tohto roka mohli uplatniť zníženú sadzbu dane z príjmov vo výške 15 %. Od budúceho roka sa 15-percentná sadzba ponecháva iba pre mikrodaňovníkov ako podpora malého a stredného podnikania a ostatné firmy budú platiť daň vo výške 21 % zo zisku.

Hoci zvýšenie sadzby dane vzišlo z rokovaní parlamentných výborov, SNS túto zmenu pripisuje koaličnej strane SaS.

„Je nám ľúto, že strana Sloboda a Solidarita má krv v očiach voči Slovenskej národnej strane a ubližuje podnikateľom a fyzickým osobám, miesto toho, aby hľadala v čase nového koronavírusu pomoc a zníženie daní,“ napísala SNS v tlačovej správe zaslanej médiám.

SNS sa nepáči ani zrušenie možnosti zrýchleného odpisovania majetku v investíciách do podnikového a bytu a rekreačných zariadení či zdanenie 13. a 14. platu.

To parlament schválil ako pozmeňujúci návrh poslanca Mariána Viskupiča (SaS). Oslobodenie od dane sa posledný raz použije pri poskytnutí peňažného príjmu, ktorý zamestnávateľ vyplatí najneskôr 31. decembra 2020.

Na zmenu reaguje aj Slovenský živnostenský zväz (SŽZ), ktorý prijal so znepokojením informáciu o zmene výšky príjmu pre uplatňovanie zníženej sadzby dane na úrovni 15 %, ktorá bola do zákona zavedená len minulý rok.

Ako ďalej uviedla generálna sekretárka zväzu Miriam Bellušová v reakcii na v stredu (2. 12.) schválenú novelu zákona o dani z príjmov, túto SŽZ, zastupujúci živnostníkov a malé podniky, vnímal ako významný nástroj pre aspoň čiastočné zníženie vysokého daňového zaťaženia živnostníkov a malých firiem, tzv. mikrodaňovníkov.

Nezrozumiteľný krok

„V období, kedy sú živnostníci a malé podniky vystavené tvrdým dopadom koronakrízy a kedy štát nereaguje dostatočným spôsobom na ich potreby v zmysle kompenzácie výpadkov tržieb, prichádza zvýšenie daňového zaťaženia v skrytej podobe ako nesystémový a pre podnikateľov nezrozumiteľný prvok,“ povedal Stanislav Čižmárik, prezident SŽZ.

Štát sa podľa SŽZ rozhodol riešiť krízu verejných financií na úkor tých najviac postihnutých subjektov, drobných živnostníkov a firiem s 1–2 zamestnancami, ktorí doposiaľ prežili koronakrízu len vďaka osobnej statočnosti a neustále stoja pred veľkou neistotou udržania svojho podnikania.

Bellušová pripomenula, že pôvodne výšku príjmov mikrodaňovníkov pre potreby zdaňovania určoval zákon o dani z príjmov na úrovni 100-tisíc eur ročne.

Novela stanovila limit pre výšku príjmov nepriamo, s odvolaním sa na zákon o dani z pridanej hodnoty, ktorý definuje mikrodaňovníka ako takú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorej obrat neprekročí 49 790 eur ročne. Novela teda znížila výšku príjmov pre uplatnenie zníženej, 15-percentnej sadzby dane z príjmu o viac než polovicu.

Trest pre podnikateľov

„Zvýšenie daňového zaťaženia je trestom za aktivitu podnikateľov v období hospodárskej recesie a je to nepochopiteľný počin v čase, keď okolité krajiny znižujú priame a nepriame daňové zaťaženie, aby firmám vytvorili priestor pre investície a prispôsobenie sa zmeneným trhovým podmienkam v čase koronakrízy,“ zdôraznila Bellušová.

Novelu zákona vníma SŽZ o to viac negatívne, že zmeny so zásadným dosahom na podnikateľské prostredie boli prijaté až v rámci schvaľovania v Národnej rade SR, bez predchádzajúcich verejných konzultácií a medzirezortného pripomienkového konania.

„Za SŽZ preto vyzývame Ministerstvo financií SR k intenzívnejšiemu dialógu, a to tak so sociálnymi partnermi, ako aj smerom k poslancom koaličných strán, a to ešte počas prípravy vládnych návrhov zákonov,“ doplnil Čižmárik.

