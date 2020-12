3. december 2020 ELA Šport Toto nepoteší ani lyžiarov, ani strediská: Do konca roka sa lyžovať nebude a tu je dôvod!

Minimálne do začiatku januára budúceho roka sa lyžiarska sezóna na Slovensku konať nebude.

Potvrdil to minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) na sociálnej sieti. Eviduje totiž jasnú a čerstvú informáciu z konzília odborníkov, že na piatkovom (4. 12.) zasadnutí pandemickej komisie odporučí sprísniť opatrenia – vrátane uzatvorenia zimných lyžiarskych stredísk.

Má to byť koordinované

„Už niekoľko dní, prakticky týždňov, táto téma rezonuje. My sme za ministerstvo dopravy pripravovali konkrétny a jasný protokol, za akých okolností si vieme predstaviť ponechať lyžiarske strediská otvorené,“ uviedol minister s tým, že odozvy od odborníkov z konzília sú však jasné.

Na margo prevádzkovania lyžiarskych stredísk tento týždeň uviedol štátny tajomník rezortu diplomacie, že Európska komisia má vydať dokument, na základe ktorého sa bude otváranie zimných stredísk koordinovať na európskej úrovni.

Ako to pred časom potvrdil aj samotný minister Doležal, takéto pokusy o koordináciu mali zabrániť cezhraničnej mobilite ľudí za lyžovačkami. Ak by však aj k dohode došlo, usmernenia Európskej únie by v tomto prípade mali skôr odporúčací charakter.

Slovensko sa teda podľa Doležala môže rozhodnúť po svojom a pred stredajším (2. 12.) rokovaním vlády zdôraznil, že pre zimné strediská momentálne neplatia žiadne extra opatrenia a lanovky premávajú.

Ako tento týždeň poznamenal šéf rezortu diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS), medzi členskými krajinami EÚ je počuť na túto problematiku protichodné názory. Ak však k nejakej európskej dohode dôjde, predpokladá, že to budú riešiť predsedovia vlád na samite budúci týždeň.

Obrovské straty

Na Slovensku je v rámci zimnej sezóny najdôležitejším obdobím termín od Vianoc do Troch kráľov. Ak by teda nemohli byť otvorené lyžiarske strediská alebo by bolo inak obmedzené poskytovanie služieb cestovného ruchu, znamenalo by to obrovské škody pre slovenské regióny závislé od zimnej sezóny, uviedol ešte 27. novembra prezident Zväzu cestovného ruchu (ZCR) SR Marek Harbuľák.

Ak by napriek vhodným prírodným podmienkam nemohli byť z dôvodu prijatých opatrení otvorené lyžiarske strediská alebo by bolo iným spôsobom obmedzené poskytovanie hotelových či iných služieb cestovného ruchu, znamenalo by to podľa Harbuľáka obrovské škody pre regióny, ktoré sú bytostne závislé od zimnej sezóny, a to je sever a stred Slovenska. „Tieto straty nebude možné nijako nahradiť ani dobehnúť v iných častiach budúceho roka,“ upozornil.

Odlišné názory

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok pre pandémiu koronavírusu varovala štáty pred nadchádzajúcou lyžiarskou sezónou. K otváraniu lyžiarskych stredísk však nezaujala jednoznačný postoj.

Nemecká kancelárka Angela Merkelová v sobotu oznámila, že Nemecko sa bude v snahe o zamedzenie šírenia infekcie koronavírusu snažiť s ďalšími členskými krajinami EÚ dohodnúť na tom, aby zostali všetky lyžiarske strediská do začiatku januára zatvorené.

Francúzsko bude vykonávať náhodné kontroly na hraniciach s cieľom znemožniť ľuďom nakaziť sa koronavírusom SARS-CoV-2 v krajinách, kde zostanú lyžiarske strediská otvorené. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters s odvolaním sa na vyjadrenie francúzskeho premiéra Jeana Castexa.

Tieto opatrenia sa budú týkať hraníc Francúzska so Španielskom a Švajčiarskom, kde by lyžiarske strediská mali zostať počas vianočných sviatkov otvorené.

Nemecko a Taliansko podporujú postup Francúzska v súvislosti so zatvorením lyžiarskych stredísk počas sviatkov; Rakúsko spolu so Španielskom a Švajčiarskom by však chceli nechať svoje strediská otvorené, píše Reuters.

Obyvatelia Talianska zas musia podľa tamojšieho premiéra pre pandémiu počítať s tým, že si počas tohtoročných vianočných sviatkov nezalyžujú. „Nemôžeme dovoliť dovolenky na snehu, pretože výsledkom by bola tretia vlna (pandémie),“ vyjadril sa minulý týždeň premiér Giuseppe Conte.

Ani do Rakúska

Rakúska ministerka pre udržateľnosť a cestovný Elisabeth Köstingerová (ÖVP) je ale zásadne proti tomu, aby počas sviatkov a na prelome rokov lyžiarske strediská nefungovali, ako to navrhujú Nemecko a Taliansko, napísala v utorok agentúra DPA.

„Určite si nenecháme diktovať inou krajinou, kedy čo máme otvoriť… Nikdy by sme nenavrhovali, kedy sa majú napríklad v Nemecku zavrieť školy alebo kaderníctva," uviedla v utorok v rozhlasovej stanici Bayerischer Rundfunk.

Rakúska vláda v stredu oznámila, že hotely a reštaurácie v krajine zostanú zatvorené do 6. januára. Toto opatrenie má zabrániť tomu, aby do Rakúska prichádzali zahraniční turisti, informuje agentúra DPA.

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz v stredu po zasadnutí vlády uviedol, že krajina sa zameria na dôsledný režim na hraniciach, aby sa zabránilo tomu, že vírus prinesú Rakúšania vracajúci sa z cudziny alebo turisti.

Kurz ďalej povedal, že napriek cestovným obmedzeniam sa lyžiarskej strediská 24. decembra otvoria pre obyvateľov krajiny.

