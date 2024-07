3. júl 2024 ELA Regióny Polaček má na magistráte 250-tisíc VČIEL, točí aj MED: Ako to vysvetlí parlamentnému výboru? Košický primátor Jaroslav Polaček sa postaví pred parlamentný výbor. Bude mu vysvetľovať, čo robia tisíce jeho včiel na magistráte, kde aj točí med.

Ako na prípad upozornila RTVS, primátor Polaček na strechu košického magistrátu ešte na jar umiestnil 250-tisíc včiel. Zmluvu s mestom uzavrel ako registrovaný včelár. Hlavný kontrolór mesta v tom vidí možný konflikt záujmov.

Včely a med

„Ide o zmluvný vzťah, v ktorom Ing. Jaroslav Polaček nevystupuje ako primátor mesta Košice, ale ako registrovaný včelár,“ tvrdí poslanec MsZ Košice Dominik Karaffa.

Primátorovi, ktorý je vášnivým včelárom, sa už podarilo vytočiť viac ako 50 kilogramov medu. Ten dáva do peknej flaštičky s etiketou. Aj tá je problém.

Med ako taký chce Polaček rozdávať hosťom a oficiálnym návštevám. Na etikete je však erb mesta a meno primátora Jaroslava Polačeka, čiže včelára, ktorý byť uvedený musí.

„Z tohto PR rozmeru a z etikety môže politicky ťažiť tak, ako by mohol zase iný včelár ťažiť obchodne,“ myslí si riaditeľ Transparency International Slovensko Michal Piško. Ani im sa postup primátora nepozdáva. Myšlienku síce hodnotí jej riaditeľ pozitívne, no primátor by podľa neho mal vysvetliť niektoré fakty.

Bude vysvetľovať

„Prečo si mesto vybralo na takúto aktivitu práve jeho a či o takúto možnosť nemali prípadne záujem aj nejakí iní včelári, ktorí by mohli z mestského medu a z tej značky tiež nejakým spôsobom profitovať,“ upozornil.

„Som registrovaný včelár, a teda povinnosťou včelára je med jednoznačne označiť. A to označenie sme urobili mojím menom,“ bráni sa Polaček.

Podnetom sa komisia zaoberať musela. Keďže ide o primátora, na jeho prešetrenie nemá kompetencie. „Podnet hlavného kontrolóra mesta Košice bude postúpený výboru Národnej rady SR,“ priblížil Karaffa.

„Aby som to mohol prezentovať a celému Slovensku povedať svoj bohumilý úmysel,“ skonštatoval primátor.

Podnetom sa zaoberali poslanci na uplynulom mestskom zastupiteľstve. „Neuveríte, ale je s tým strašná drina, pán poslanec. Ja som to niekoľko nocí fľaškoval, niekoľko nocí som to balil,“ zdôraznil primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Zdroj: Dnes24.sk