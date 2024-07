2. júl 2024 TOS Cestovanie Toto je poľský Zanzibar, luxusné kúpalisko neďaleko Krakova: Oplatí sa tam zavítať? Aby ste pocítili kúsok luxusu a exotiky, nemusíte letieť na druhý koniec sveta. Zaujímavá možnosť sa nachádza aj neďaleko Slovenska.

Nie je to miesto pre milovníkov prírody, no cítiť sa tam môžete ako v niektorom z dovolenkových rajov. Reč je o zariadení Molo Resort v Osieku. Táto obec sa nachádza 12 kilometrov južne od Osvienčimu a 50 km západne od Krakova.

Na mieste nájdete piesok, azúrovú vodu aj bambusové slnečníky, vďaka ktorým to tam vyzerá ako na niektorej z pláží na Zanzibare. Nie náhodou práve z tohto miesta vzniká množstvo fotografií zverejňovaných na Instagrame.

Máme to neďaleko, čo však na Molo Resort hovoria samotní Poliaci? Oplatí sa tam vycestovať?

Obmedzený počet návštevníkov

Dôležité je poznamenať, že ide aj o hotelový rezort, kde možno stráviť pokojne celú dovolenku. „V rezorte oficiálne začala dovolenková sezóna 15. júna, pričom môžete relaxovať pri vonkajšom bazéne a využívať množstvo atrakcií v okolí. Infraštruktúra je tu veľmi dobre rozvinutá. Sú tu reštaurácie, plážové bary a niečo pre nadšencov vodných športov,“ popisuje poľský portál Fakt.pl.

Ako informuje zariadenie na svojej webovej stránke, areál kúpaliska je plne strážený a zabezpečený plavčíkmi. Aj keď stredisko nemá núdzu o záujem, davy tam nenájdete. „Denne je povolený len určitý počet ľudí,“ vysvetľujú Poliaci.

Cenník vstupov

Koľko musíte zaplatiť za tento kúsok luxusu? Od pondelka do piatku stojí celodenný lístok do vonkajšieho vodného sveta 40 PLN, v prepočte zhruba 9,3 eur. Cez víkendy a sviatky je to o 10 PLN (2,3 eur) drahšie.

Po 16-tej hodine sa cena lístkov znižuje na polovicu. Deti do troch rokov majú vstup zdarma. Kúpalisko má tiež špeciálne ceny pre väčšie skupiny. Rodinná vstupenka 2+2 stojí 120 PLN (27,9 eur) cez týždeň, 160 PLN (37,2 eur) cez víkendy a sviatky a za rodinnú vstupenku 2+3 zaplatíte 150 PLN (34,9 eur) cez týždeň a 200 PLN (46,5 eur) cez víkendy a sviatky.

Aký je teda záver? Podľa Poliakov stačí si pozrieť zopár fotografií a je to jasné. Nájdete ich aj u nás v pripojenej galérii.

6 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk