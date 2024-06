27. jún 2024 TOS Svet o Slovensku Poliaci radia dovolenkárom: Na jedno slovenské SLOVO pozor, môže spôsobiť NEČAKANÉ reakcie! Poliaci radia dovolenkárom, akým slovným výrazom sa vyhnúť v zahraničí. Na jedno slovíčko by si obzvlášť mali dávať pozor u nás na Slovensku.

„Niektoré naše slová sa môžu stať na dovolenke vašimi falošnými priateľmi. Dokonca vám môžu spôsobiť vážne problémy a hrozia aj problémy s políciou,“ začína svoj článok poľský portál Onet.pl a predstavil hneď niekoľko takýchto slov.

Droga

Prvé slovo, na ktoré Poliaci svojich dovolenkárov upozorňujú, je slovo „droga“, pričom v ich jazyku to znamená cesta. Radia nepoužívať toto slovo v Chorvátsku, v Českej republike ani v Taliansku.

„Osoba, ktorej sa pýtate na cestu v poľštine, môže byť presvedčená, že chcete kúpiť nelegálnu látku. Možno upozorní aj políciu,“ varuje portál. Doplníme, že toto slovo by v tom prípade nemali používať ani na Slovensku.

Fajka

Slovensko autori článku však spomenuli pri inom slove. Do nepríjemnej situácie môže Poliakov podľa nich dostať u nich často používaný hovorový výraz pre cigaretu.

„V slovenčine je však „fajka“ hovorový výraz pre orálny styk, takže ak niekomu nenútene ponúknete fajku, môžete spôsobiť… úplne inú reakciu, ako očakávate,“ vysvetľuje portál Onet.pl.

Nie figa, ale fico

Poliaci, ako inak, vo svojom článku spomenuli aj slovo „szukać“, síce v súvislosti s Českom, ale rovnako to platí aj pre Slovensko. Kým u nich to znamená hľadať, v Česku a u nás je to slangový výraz pre pohlavný styk.

V Taliansku zase neodporúčajú používať slovo „figa“, ktoré poznáme aj v slovenčine. V taliančine má ísť o vulgárny výraz pre ženský pohlavný orgán či o hanlivé pomenovanie prostitútky. Ak si chcete kúpiť toto chutné ovocie, treba použiť slovo fico.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk